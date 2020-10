’Docenten zijn helemaal niet te beroerd om te werken’

„Leraren moeten eens gaan werken in plaats van te zeiken en bang te zijn voor een paar leerlingen met een snotneus”, las ik vanochtend op Facebook. Diepe, heel diepe zucht. Alsof leraren het coronabeleid verzonnen hebben! Wij worden geacht te doen wat onze werkgever ons opdraagt. En één van de afspraken is om leerlingen met corona-achtige klachten te weren. Dat heeft dus niets met angst te maken!

Snotteren

Vanochtend moest mijn dochter voor een coronatest naar een ’drive-through’. Zij is de eerste in ons gezin met een serieuze verkoudheid. Op zich niets schokkends; we snotteren ieder jaar wat af in huize Verlaan-Moree (en ik ben niet ineens bang voor haar, en mijn collega’s ook niet. Hoop ik.).

Op dit moment betekent zo’n verkoudheid echter enkele dagen binnenshuis wachten op de dag van de test, je daarna in je neus en keel laten porren met een wattenstaaf, waarna je zo’n 48 uur, wederom thuis, moet wachten op de uitslag. Dit betekent dat mijn dochter, met een beetje geluk, donderdag weer naar school kan. Zij heeft dan inmiddels een week onderwijs gemist. En een hockeywedstrijd, waarom ze natuurlijk nog veel rouwiger is. Allemaal niet prettig, maar besmet worden met het virus is uiteraard nog veel erger.

Absentie

Voor een docent verloopt het een stuk sneller: wij worden bij klachten getest door een particulier bureau en krijgen binnen 24 uur de uitslag. Dit is nodig, omdat de absentieduur onder docenten anders nijpend wordt. Gezien de situatie in het onderwijs en het ’erfenisje’ van de online-fase in coronatijd, is dat verzuim natuurlijk funest. Naar school willen we! Er moet tenslotte nogal wat worden ingehaald... Om over de noodzaak van een normale, gestructureerde schooldag en sociale contacten nog maar te zwijgen.

Persoonlijk voel ik me behoorlijk veilig op onze school. Er is hier van alles gedaan om ervoor te zorgen dat je veilig in je lokaal kunt werken. Voorin het lokaal is, met tape, mijn ’hok’ gemarkeerd zodat de 1,5 meter afstand tussen mijn leerlingen en mij wordt gewaarborgd. En als ik wil, kan ik een plexiglasscherm op mijn bureau plaatsen. Ook is er voldoende materiaal om handen en tafels te ontsmetten.

Mondkapje

Voor als ik door mijn lokaal wil wandelen om een blik op een schrift te werpen, heb ik een mondkapje bij me. Maar ik ben van nature slordig en vergeetachtig. Het is echt geen onwil; ik vergeet het vanwege het automatisme een aai over de bol te geven, een ’boks’ ter begroeting of me te buigen over de tafel van een leerling voor uitleg, zonder mondkapje, dat dan nog op mijn bureau ligt. Na een paar weken school gaat het beter, maar ik moet blijven opletten. Ik vind het ook echt vervelend om tegen leerlingen te moeten zeggen: ’Jongens, ga eens naar achteren. Je mag niet bij me in de buurt komen.’ Maar het moet.

Toch blijft het een illusie om te denken dat we op middelbare scholen besmettingen goed kunnen tegengaan. Het komt helaas maar al te vaak voor dat leerlingen die verkouden zijn tóch naar school worden gestuurd. Niet alle ouders zien de noodzaak in van het thuishouden van hun snotterende puber(s). Maar dan moet de docent ze alsnog weigeren. Niet omdat we bang zijn maar - nogmaals - omdat dit ons is opgedragen.

Beroepszeikerds

We doen allemaal ons best; zowel docent als leerling is welwillend. Maar wij hebben zo’n 1000 leerlingen en een team van 100 collega’s. Tel uit je ’winst’, of beter gezegd ’verlies’. En dan zijn wij nog een relatief kleine school. Bij leswisselingen houden leerlingen de gemarkeerde paden en richtingen niet altijd goed aan. Ze staan voor je deur te drommen, als je je lokaal wilt binnengaan en dan moet je ze eerst ’wegjagen’. Omdat ze anders te dichtbij je staan. Als we hen erop wijzen, doen ze braaf wat we zeggen, maar het gaat nog lang niet vanzelf. Het ontsmetten van de handen gebeurt door de middelbare scholier eveneens onvoldoende.

Desondanks deze ’tekortkomingen’, ben ik absoluut niet bang om te gaan werken. Ik ben niet bang voor leerlingen. Ik ben niet bang voor snot. Ik ben niet bang voor pubers. Ik ben niet bang voor kuchjes of niesjes. Ik ben niet te beroerd te gaan werken. En ik ben ook niet alleen. Dit wil ik heel graag benadrukken. Wat mij enorm stoort, is dat docenten worden afgeschilderd als beroepszeikerds.

Collega’s

Ik ben gezegend met collega’s die hun werk leuk vinden, niet bang zijn en heel graag gewoon willen lesgeven. In een lokaal. Fysiek, welteverstaan. Dus niet online. Ik ben er trots op hoe het onderwijs in Nederland switcht van fysiek, naar hybride naar online en terug. Er wordt hard gewerkt. Dat mag ook weleens gezegd worden. Dus aan al mijn collega’s: ’Houd vol en blijf gezond!’