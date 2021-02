Juf: ’Echt, ik ben het online lesgeven meer dan zat’

Bij ons op school zijn er veel kinderen met overbelaste ouders en daarom was de afgelopen periode de afspraak dat we ieder kind iedere dag even willen zien (maximaal een half uur met de juf videobellen, waar ik - net als in de klas - de instructie geef, zodat ze daarna zelf aan de slag kunnen), gewoon om te checken hoe het gaat.

Niet te doen

Er zijn kinderen bij wie dat niet lukt. Bij wie zelfs soms 3 dagen achter elkaar geen contact was. Ik werd er moedeloos van en dan heb ik het nog niet eens over huiswerk maken. Er zijn een paar ouders die naast hun eigen werk perfect zorgen dat de kinderen ook het huiswerk doen. En ja, in groep 3 kunnen ze dit helaas nog niet zelfstandig. Aan de andere kant heb ik ook nog steeds kinderen/ouders die niet weten waar ze het huiswerk kunnen vinden - en of ze het maken, is al helemaal onduidelijk.

Naast het online monitoren had ik ook nog bijna de helft van mijn klas in de noodopvang, dus die moest ik ook nog even begeleiden en helpen. Niet te doen. Geef mij maar gewoon één klas op school, zodat ik mijn uitleg niet minstens 4 keer moet herhalen.

Scholen open

Dus ja, ik hang de vlag uit dat de schooldeuren (op de meeste scholen) weer open zijn gegaan, maar ik vind het ook eng. Want hoewel ik jong en vitaal ben, heb ik wel een moeder die strijdt tegen uitgezaaide borstkanker en een vader die zwaar astmatisch en zo goed als blind is. Deze twee personen zijn mij heel dierbaar en kunnen op dit moment niet zonder hulp.

Ik kan niet zeggen: „Ik ga nu gewoon niet langs” en als je dan hoort dat die Britse variant veel besmettelijker is, dat de besmettingen stijgen en we wellicht afstevenen op een derde golf, dan vind ik dat toch gewoon spannend.

Bang

Nee niet voor mezelf, maar wel voor mijn ouders, voor de oudere dame die na mij het winkelwagentje pakt, voor mijn buurman die ruim in de 80 is en die eenzaam is en iedere dag even komt vragen hoe het op school was, voor de persoon met onderliggend lijden die wellicht door een kind, dat haast niet ziek was maar het toch door kan geven, werd besmet, voor de moeder met een jonge baby in de lift, voor de zuster die zo hard werkt om alle patiënten in het ziekenhuis te verzorgen, maar die dankzij het buurmeisje toch ook ziek wordt.

Ik ben bang voor degenen voor wie we deze lockdown al die tijd doen: de ’kwetsbare’ medemens. Waar we ons in de eerste lockdown keurig aan de regels hielden, is er in deze tweede veel grotere lockdown vooral veel geklaag. Aan alle kanten wordt er met de regeltjes geknoeid, want ’er gaan alleen oude mensen en een handjevol jonge mensen aan dood’. Wat een verschrikkelijke, egoïstische visie. Laat die oudjes maar doodgaan, als ik maar weer gewoon kan leven...

Dictee

Nu heb ik het gevoel dat de scholen weer opengaan voor al die goedgebekte Nederlanders, die nu even naast het gewone werk ook moeten lesgeven en daar geen tijd voor hebben. Waarom nemen die ouders niet gewoon contact op met de juf en zeggen: „Het spijt me zeer, maar dat dictee lukt vandaag echt niet, want ik heb een belangrijke afspraak.” Of: „De planning is echt te vol, we krijgen het niet af.”

Werkelijk waar, ik zou hebben gezegd: „Geeft niet, we proberen het morgen opnieuw.” Want het is niet erg om wat te missen, als je het maar probeert. Wij juffen zien ook de spagaat die ouders moeten maken om het werkbaar te houden, maar praat met ons in plaats van ons als luie honden weg te zetten omdat je nu zelf je kind moet begeleiden - want lesgeven wil ik het niet noemen.

Lesgeven bestaat namelijk uit meer dan alleen iets nogmaals uitleggen. Lesgeven is ook evalueren en administreren en ik geloof niet dat je hebt bijgehouden welke leerdoelen je kind wel en welke nog niet heeft behaald.

Hoe graag ik de kinderen ook op school wil hebben, en echt, ik ben het online lesgeven al meer dan zat, ik wil ook dat het veilig gaat voor iedereen en niet als politiek speelballetje worden ingezet in de verkiezingsstrijd!