Praat mee: Moeten jouw kinderen meehelpen in het huishouden?

De kinderen laten meehelpen in het huishouden: in het ene gezin gaat dat makkelijk, in het andere met veel gejammer. Zeker naarmate kinderen ouder worden en meer tegengas gaan geven, wordt het steeds lastiger om ze voor het huishouden te enthousiasmeren.

Poetsen

Op sociale media zijn de meningen over kinderen in het huishouden flink verdeeld. ‘Tegenstanders’ vinden het toch echt de verantwoordelijkheid van de ouders - ‘Wij hebben voor kinderen gekozen’ - en doen het liever zelf. Daar tegenover staan ouders die hulp van de kinderen vanzelfsprekend vinden. ‘Met z’n allen maak je rommel en met z’n allen ruim je op’, vinden zij bijvoorbeeld.

Hoewel de ‘voorstanders’ nog in de meerderheid zijn, neemt het aantal huishoudelijke taken van kinderen af. Waar kinderen vroeger - pakweg vijftig jaar geleden - nog poetsten, aardappels schilden en boodschappen deden, zijn ouders van tegenwoordig al blij als ze hun vuile kleren in de wasmand gooien en vieze glazen in de vaatwasser zetten.

Koken en de was

Wat echter niet veranderd lijkt te zijn, is de verdeling van huishoudelijke taken tussen jongens en meisjes. Zo zijn in gezinnen waar kinderen actief meehelpen in huis, de soorten klussen anders: meisjes doen meer klusjes binnenshuis, zoals koken en de was. Jongens doen meer buiten, zoals in de tuin werken. Daarnaast is nog steeds een derde van de jongeren er voor dat de vrouw meer in het huishouden doet, blijkt uit onderzoek van RTL.

Praat mee

Wat vind jij? Moeten jouw kinderen meehelpen in het huishouden? En laat je je zoon dan evenveel doen als je dochter? Of doe je het allemaal liever zelf?

Sheena’s kinderen draaien beide evenveel mee.

Anja zegt: ‘Ik ben als moeder geen hotel.’

En Ilona pakt het zo aan:

