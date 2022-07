Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine ’Stiekem vinden we het heel leuk als onze dochter ook in de luchtvaart belandt!’

Door Daisy Heyer Kopieer naar clipboard

Stephanie: „Linda dacht dat ik ook in de lucht zou werken, maar ik heb best wel vliegangst.” Ⓒ CORNÉ VAN DER STELT

John Paul Young zong het al: Love is in the air. Dat geldt zeker voor dit koppel. Zij werken én vonden de liefde namelijk in de luchtvaart! Stephanie Barki-van der Plas (35) is Duty Turnaround Manager bij KLM. Ze is getrouwd met Linda (31), piloot op de Embraer KLM bij Cityhopper. Ze hebben samen een dochtertje.