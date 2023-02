Praat mee: Corona neemt toe, ga jij voorzorgsmaatregelen nemen?

De afgelopen week zijn er door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 2904 besmettingen vastgesteld, het hoogste aantal sinds 13 januari. Het waarschijnlijk aantal ligt hoger, omdat veel mensen niet meer naar een teststraat gaan. Rovers beseft dat het op dit moment om een kleine stijging gaat. „Maar we krijgen met carnaval en de wintersportvakantie dadelijk een periode waarin heel veel mensen, heel dicht bij elkaar komen.”

Nieuwe golf

De cijfers geven geen volledig beeld, omdat het RIVM alleen de uitslagen van testlocaties registreert. Om het beeld volledig te maken kijkt het RIVM ook naar andere bronnen. Via het platform Infectieradar geven mensen steeds meer aan een positieve zelftest te hebben. Het aantal coronabesmettingen dat via het platform werd geregistreerd daalde sinds de feestdagen, maar nu is er weer een stijgende lijn te zien. Er wordt ook in het rioolwater gekeken, hier zijn steeds meer virusdeeltjes te vinden. Sinds eind november komt de versie BQ.1 van de omikronvariant het meest voor in Nederland, maar volgens het RIVM zijn er ook weer drie andere versies in opkomst.

Ziekenhuizen

Via het Landelijk Coördinatencentrum Patiënten Spreiding (LCPS) werden er de afgelopen week gemiddeld 314 COVID-patiënten op de verpleegafdeling van het ziekenhuis behandeld. Een week geleden waren dit 274 patiënten. LCPS verwacht dat deze stijging de komende week zal doorzetten. Voor nu staat de coronathermometer van de Rijksoverheid nog op 1.

Kortom: ga jij voorzorgsmaatregelen treffen (tijdens carnaval)? Of ga jij gewoon naar buiten, ondanks de klachten? En als je klachten hebt: laat je je dan testen? Of doe je niks en ga je gewoon op pad? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina!

