Wat doe jij bij corona-achtige klachten?

Als je je hebt laten testen op corona krijg je een folder van de Rijksoverheid mee naar huis. Hierin staat duidelijk dat je moet thuisblijven en niet naar buiten mag totdat je de uitslag van je test hebt gehoord. Pas als die negatief is, mag je weer overal heen. Tenzij bijvoorbeeld een huisgenoot waarmee je in aanraking bent geweest wel corona heeft, dán moet je tien dagen binnenblijven en mag je alleen naar buiten voor de noodzakelijke boodschappen.

Praat mee

Laat jij je testen bij corona-achtige klachten? Of kijk je het eerst een paar dagen aan voordat je ook daadwerkelijk actie onderneemt? En blijf jij binnen totdat je de uitslag van de test hebt ontvangen, of ga je toch op bezoek? En stel dat een huisgenoot positief is getest maar jouw uitslag is negatief? Maak jij de quarantaine van tien dagen dan af of vind je dat je alles weer mag doen zolang je uit de buurt blijft van deze huisgenoot? Praat mee op onze Facebook-pagina!