Uit de krant Sam (40) brak met adoptiegezin: ’Ik kon alleen maar huilen toen mijn echte moeder dood bleek te zijn’

Sam bezoekt af en toe haar familie in Sri Lanka. Ⓒ APA Arnhemse Persagentschap

Sam van den Haak is als peuter geadopteerd uit Sri Lanka. Toen ze in 2006 op 22-jarige leeftijd voor het eerst terugkeerde naar het land waar ze geboren is, kreeg ze te horen dat er was gerommeld met haar geboortepapieren. In werkelijkheid is ze een half jaar jonger dan de leeftijd die in haar paspoort staat. „Op de vraag wat er precies tijdens mijn adoptie is gebeurd, zal ik nooit antwoord krijgen”, vertelt Sam. „Blijkbaar was er een belang bij om mij een half jaar jonger te laten lijken.”