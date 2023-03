Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Glossy Kelly (23): ’Hessel manipuleerde het hele gezin door zijn gokverslaving’

Door Eline Doldersum Kopieer naar clipboard

Kelly met haar zwager Hessel. Ⓒ Astrid Zuidema

Een lolletje met de fruitmachine eindigde in een verslaving. Harmina (58) ontdekte dat haar zoon Hessel (22) in drie jaar tijd bijna tienduizend euro had vergokt. Alleen haar schoondochter Kelly (23) wist ervan. Samen kijken ze terug op die pijnlijke tijd. Dit artikel is onderdeel van een mozaiek. Hieronder doet Kelly haar verhaal. De verhalen van Hessel en Harmina zijn te lezen in de nieuwste VROUW Glossy.