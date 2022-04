Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine Gary (35) overleefde de nieuwjaarsbrand in Volendam: ’Acht vriendinnen lagen op sterven’

Door Tanja Spaander Kopieer naar clipboard

„Over de brand werd al snel niet meer gesproken. In het dorp was een duidelijke rangorde: hoe slecht je je mocht voelen hing af van het percentage, liefst nog zichtbare, brandwonden.” Ⓒ Sasha Lambert

Gary Veerman (35) was 14 jaar toen ze gewond raakte bij de vreselijke nieuwjaarsbrand in Volendam. Wat haar vooral zwaar viel, was dat er nauwelijks over werd gesproken in het dorp. Ze schreef alles van zich af in haar boek ’Oud en nieuw’.