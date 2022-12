’Zelftwijfel is perfecte methode om conflict te vermijden’

Vooral bij vrouwen is de knagende zelftwijfel als een waakhond bij alles wat wordt gevoeld en gevonden. Zo kan Iris (27) op haar werk geïrriteerd raken als één van haar collega’s, zoals wel vaker, de ochtendvergadering domineert met haar luide, doordringende stem. Maar na de vergadering, denkt zij: stel ik mij niet aan? Ben ik niet veel te hard in mijn oordeel? Of: ben ik niet gewoon jaloers dat mijn collega meer in te brengen heeft dan ikzelf?

Innerconflict

Deze stroom van zelftwijfelende overwegingen zorgt ervoor dat Iris lekker ruzie kan maken met zichzelf, in plaats van dat zij haar collega aanspreekt op haar dominantie. Zo bekeken is zelftwijfel de perfecte methode om conflicten met de buitenwacht te vermijden en de harmonie veilig te stellen.

Opvallend is dat mensen die het second-guessing-spelletje goed beheersen, meestal weinig ‘slechts’ kunnen zien in hun medemens. En als zij dat wel zien, gaan ze onmiddellijk zichzelf corrigeren om hun positieve beeld van de wereld overeind te houden. Om deze reden geef ik vaak de opdracht om een dagboekje bij te houden van ‘slechte oordelen’ over mensen, om dat dan later te bespreken. Het waarheidsgehalte van het eigen denken en voelen wordt hierdoor flink aangesterkt.

Negatief

Deze opdracht is voor de zelftwijfelaars behoorlijk pittig, maar zorgt er wel voor dat zij hun eigen ‘negatieve emoties’ onder ogen durven te zien, zonder dat zij per se iets hoeven te doen met die negativiteit. Want iets ‘slechts’ denken van een ander is één ding, er iets van zeggen is dikwijls nog een brug te ver.

Zo heeft Carla (34) de opdracht keurig netjes uitgevoerd. Ze komt met haar dagboekje bij mij met aantekeningen als: ‘Frits is zo met zichzelf ingenomen dat hij altijd om zijn eigen grapjes lacht, terwijl hij helemaal niet grappig is’. Of: ‘Mijn moeder neemt altijd meteen het gesprek over met haar eigen verhaal en dan weet ik dat zij niet echt geïnteresseerd is in mij’. En: ‘Volgens mij heeft mijn zus een borderline-persoonlijkheidsstoornis, omdat ik altijd het gevoel heb dat ik op eieren moet lopen’.

Opgelucht

Carla is duidelijk opgelucht dat zij deze gedachten en gevoelens kan uiten. Daardoor voelt ze meer kracht in hoe zij naar de wereld kijkt.

Het bekendste voorbeeld van second-guessing klinkt door in de vraag: ‘Is het hier koud, of ligt het aan mij?’. Welnu, het is een suggestieve vraag, die ervoor zorgt dat de koukleum niet hoeft te zeggen: ‘Kun je de verwarming wat hoger zetten?’ Jezelf serieus nemen blijft een lastige zaak.

