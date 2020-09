De man van Laura-Maria is agent: Ik ben heel verdrietig en bang

’Klootzak!’, ’Hond!’, ’Je vrouw is een kankerhoer!’, ’Je bent een vieze homo!’, ’Gore snol!’, ’Kinderlokker!’... Allemaal woorden die onze mannen en vrouwen ’in het blauw’ naar hun hoofd geslingerd krijgen. Zowel op straat als online.

Filmpje

Wanneer er weer eens een filmpje gedeeld wordt over zogenaamd ’zinloos politiegeweld’ weet ik dat ik die pijnlijke en hersenloze reacties daaronder niet moet lezen. En tóch kan ik het niet laten. En ze raken mij ook nog eens persoonlijk, omdat dit ook over mijn lieve man, de geweldige papa van mijn evenzo geweldige meiden, én mijn wijlen grootvader gaat.

Agenten zetten dag en nacht hun leven op het spel om ons landje nog enigszins veilig te houden. Wanneer jij gezellig met je familie aan het kerstdiner zit, zijn onze agenten misschien wel weer iemand bij elkaar aan het rapen bij het spoor. Wanneer jij lekker weekend viert en zaterdagnacht lachend naar huis loopt, staan onze agenten misschien wel bij nietsvermoedende ouders aan de deur om te moeten vertellen dat hun 19-jarige dochter is verongelukt. Wanneer jij in je zwembad geniet van een brandend zonnetje en een koud biertje, moeten onze agenten misschien wel weer een oververhitte, 7 maanden oude baby uit een afgesloten auto redden. Moet ik doorgaan?

Vluchtstrook

Politiewerk is niet alleen wat wij op tv en social media zien. Er is zoveel meer waar de burger geen weet van heeft. Agenten maken niet zomaar gebruik van de vluchtstrook, rijden niet zomaar door rood, rijden niet zonder reden over een fietspad en parkeren niet zomaar op de stoep. Dag en nacht zien ze ellende. Dag en nacht voelen ze dreiging. Dag en nacht hebben ze familieleden thuis zitten die bang zijn voor de roeping van hun partner, zoon of dochter. Dag en nacht houden ze jou en je gezin veilig. En wat krijgen ze ervoor terug? Stank voor dank!

Een hoop rotopmerkingen en provocatie om tot geweld te moeten overgaan. En waarom? Omdat men niet verder kan denken dan de gecomprimeerde beelden die ze te zien krijgen. Omdat men geen eigen mening meer kan vormen en zich laat opjutten door hersenloze oproerkraaijers. Veelal zijn het mensen die nog niet tot 10 tellen kunnen, dus echt kwalijk nemen kun je het ze bijna niet. Sterker nog, wanneer je niet beschikt over het vermogen om zelf na te kunnen denken is dat eigenlijk best zielig.

Uniform

Gelukkig heeft mijn man, een man die zijn uniform nog steeds met trots draagt, een dikke huid. Dikker dan die van mij in ieder geval. Want ik ben er de laatste maanden echt heel verdrietig en bang onder. Het, sinds 2014 vernieuwde blauw/gele, uniform staat hem en zijn collega's geweldig, maar voor hoe lang nog? Hoe lang duurt het voordat het echt escaleert en dat uniform slechts een wandelend doelwit is?

Laten we er alsjeblieft met zijn allen voor zorgen dat het niet zo ver komt. Denk na! Geloof niet de enkele shots die je in de (social) media ziet. En blijf vooral dicht bij jezelf. Ieder logisch denkend wezen weet dat onze politie er vóór ons en niet tegen ons is. Het uniform maakt ze niet onmenselijk. Het zijn superhelden met een gezin, vrienden en ouders zoals jij en ik.