Thuisblijven met kinderen... ’Op een gegeven moment knapte er iets’

Jippie, het is weer Pasen. Eieren zoeken en zo. Chocohaasje uitpakken, beetje knabbelen op een stukje paasbrood met spijs bij het ontbijt. Eindelijk weer eens gezellig met de kinderen. Eindelijk? De kinderen?

Krengen

Nou, die hebben we de laatste tijd wel gezien, hè, met al die dichte scholen. Ik heb zo’n beetje alle fratsen uitgehaald om de afgelopen coronaweken door te komen met die krengen. Ik heb met de jongste alle kleipoppetjes - die je kreeg als je zegeltjes spaarde bij de plaatselijke supermarkt - in elkaar ingezet. (Uiteraard was daar hulp van Vriendin. Ik bleek namelijk moeiteloos de kont van het ene kleibeest met het voorhoofd van de andere te hebben verbonden.)

Ik heb gekleurd, voorgelezen, met de autootjes gespeeld, treinbanen van hier tot Wenen gelegd, was op een gegeven moment ten einde raad, ging om half twee al bami maken en de kinderen mochten zelfs helpen. Het werd natuurlijk een bende. Ze waren druk, zeurden, vroegen om snoep en of ik nog donuts had gekocht.

Familie Von Trapp

Die van 9 en 11 moesten natuurlijk schoolwerk maken, maar dat was hetzelfde als een konijn frikandellen voeren. Ze huppelden intussen wel als de familie Von Trapp door het huis. En papa en mama maar ‘thuiswerken’.

Op een gegeven moment knapte er iets. Weet je, zoek het uit! Vanaf nu mochten ze onafgebroken op de PlayStation. En ook op hun telefoons. En die Nintendo Switch hoefde ook niet meer uit. Nooit meer. Huiswerk, geen zin in? Joh, jekker het in de hoek. Doe wat je wil! Jullie zijn voorlopig toch thuis.

Help!

En nu is het dus Pasen, feest van de wederopstanding van Jezus. Eerlijk gezegd heb ik nooit veel opgehad met welk geloof dan ook. Ook niet met Jezus. Maar misschien zou hij wel welkom zijn in deze tijd. Al was het maar om de scholen weer zo snel mogelijk open te laten gaan.

