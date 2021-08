’Te bloot naar het werk? Ik zeg: bij twijfel niet doen’

„Dit probleem doet zich bij mij niet voor. Ik ben niet zo van het uitbundig bloot gaan met warm weer. Het is namelijk een bekend gegeven: bloter gekleed gaan betekent niet per se dat je het minder warm hebt. Ik heb wat dat betreft de ’kunst’ afgekeken in warme landen waar ik regelmatig voor het werk was en dus ook in de bloedhitte de dag al ploeterend, bijvoorbeeld tijdens shoots, door moest zien te komen.

In Dubai was dat in de woestijn en kregen we als advies om ons in het wit te hullen, het liefst van top tot teen. En het werkte! Dit was veel luchtiger en het scheelde bovendien een hoop gedoe met de hele dag insmeren met een hoge beschermingsfactor. In Zuid-Afrika deed ik hetzelfde en probeerden we ook vooral zo vroeg mogelijk in de ochtend te beginnen met de fotosessies. Soms namen we met kleding en al een duik in zee. Heerlijk verfrissend en de kleren waren zo weer droog!

Alexis

Dat mensen met name op het werk vaak te bloot gekleed gaan, begrijp ik niet zo goed. Daar is doorgaans airco aanwezig, dus de noodzaak om heel luchtig aangekleed te zijn is er niet. Bovendien: boven de 40 jaar zijn de armen en benen niet al te strak meer (o help, die kipfilets bestaan echt) dus zelf show ik dat niet met veel verve, hooguit op het strand omdat het dan niet anders kan.

Maar ook daar hang ik graag de Alexis uit: bij het halen van een ijsje of andere versnapering gaat de bijpassende kaftan/tuniek aan, slippers en een hoed met zonnebril op. Veel leuker om stijlvol gekleed te gaan dan halfnaakt bij de kiosk in de rij aan te sluiten is mijn persoonlijke credo!

Décolleté

Terug naar het werk dus. Mooie benen mogen gezien worden, maar waarom zou iemand met minder mooie benen die niet kunnen/willen laten zien. Als mensen mij vragen waar de grens ligt, zeg ik altijd: kies voor jezelf wat je wel of niet wilt tonen, maar zorg in ieder geval dat je niet oogt alsof je elk moment op vakantie kunt gaan. Of alsof je zo uit je ligstoel op het strand van Zandvoort bent gestapt, dat past immers niet bij het werk.

Oftewel, zorg gewoon dat niemand zich aan je ergert. Een iets dieper décolleté kan best als je graag je bruine teint wilt laten zien. Hoewel… Ik ben daar ook voorzichtig mee. Ooit ging ik op hoge poten naar de directeur van de middelbare school van een van mijn bloedjes. Omdat de man in kwestie hem onterecht had geschorst.

De actie had succes, de directeur betuigde spijt en we waren voor de rest van het jaar de beste maatjes. Volgens mijn zoons vanwege het feit dat ik daar was opgedoken in een knalkleurig hippiejurkje met een dieper décolleté dan anders. De jongens vonden het maar een genânte vertoning, dus de jurk hangt sindsdien in de kast, immers onlosmakelijk verbonden met de directeurskwestie…

Croptop

Een goede tip van een styliste die ik vanaf dat moment zelf ook ter harte neem: de luchtigheid van kleding zit hem vooral ook in de materialen. Een heel sexy jurkje van polyester kan veel meer warmte afgeven dan een katoenen blouse met halflange mouwen bijvoorbeeld. Natuurlijke materialen zoals viscose, katoen, linnen en bamboe zijn heerlijk luchtig.

Maar eerlijk is eerlijk, een lelijk linnen kreukend pak vind ik misschien nog wel veel erger dan een sexy, mooi jurkje, dus dat is ook een aandachtspunt. En een zweetlucht van iemand die oververhit is, vind ik ook erger dan minder goed gekleed gaan! Dat iemand die wat steviger is minder bloot mag gaan vind ik oneerlijk. Hoezo? Iemand met een bierbuik in een T-shirt moet je dan dus ook verbieden?

Een beetje kritisch naar jezelf kijken kan geen kwaad natuurlijk, dus benadruk met name de positieve punten. En hoe meer de outfit fladdert hoe beter, te strakke kleding kan echt te veel warmte afgeven. En daar komt bij: wie wil er naar de zwetende navel van een collega kijken die een croptop-fan is? Daar ligt voor mij echt de grens.

Dus ik zeg: bij twijfel gewoon maar niet doen. Sta je in de ochtend te dralen voor de spiegel omdat je niet zeker weet of deze outfit ’workproof’ is, kies dan een veiligere optie. Want als je zelf al twijfelt, weet je eigenlijk dat je daar de hele dag waarschijnlijk last van zult hebben. Wat op zomerse dagen ook helpt om oververhitting te voorkomen, is het lange haar uit het gezicht halen door het bijvoorbeeld in een staart of een knot te dragen.

Geen harige benen

Een rondje langs diverse kantoren levert de volgende zomerse dresscodes op en daar valt volgens mij best mee te leven. Geen ontbloot bovenlijf (maar wie wil dit ook) of spaghettibandjes, geen hotpants (want daar zijn de billen wel heel frivool in te zien), te korte rokjes (reepjes stof eigenlijk) ver boven de knie. Tattoos zijn nog steeds niet overal gewenst, maar bij creatieve beroepen of in de horeca is dat allang geen moeite meer.

Hou er dus een beetje rekening mee als je een tattoo laat zetten of deze zomers ook te bedekken valt. Over een luchtig jurkje kun je eventueel een dun vestje dragen, dan oogt het geheel al heel anders. En laat ik daar ook nog aan toevoegen: liever geen harige benen. Ik vind dat echt niet mooi en verzorgd. Als je dan toch al de moeite neemt om er vrouwelijk uit te zien in een kort rokje of jurkje, laat dan de benen ook meedoen.

Het is toch niet te veel werk om even het scheermes te hanteren in de ochtend? En wie lijdt aan het ’melkflessensyndroom’ zou ik adviseren om met de zelfbruiner aan de slag te gaan. Dat is binnen een paar minuten voor elkaar en benen ogen meteen mooier met zo’n sunkissed tan.

En tot slot: overdaad schaadt! Het is dus een kwestie van niet alles tegelijk bloot willen hebben. Dus liever een korte rok of jurk alleen, maar dan niet ook nog eens blote schouders, een diep décolleté en/of blote armen tegelijkertijd. Doseren kun je immers leren…

