Daghoroscoop 29 maart - Leg niet op elke slak zout, Maagd!

VANDAAG JARIG

Spaar je spieren; zorg dat er een goede spanning op staat en ze niet slap worden. Oefen regelmatig de armen en schouders, dé regio waar spanningen de neiging hebben zich op te slaan. Je hoeft geen bodybuilder te worden, dus overdrijf niet. Koester je vrienden, dan krijg je vriendschap terug.

RAM

De kosmos richt zijn aandacht op je financiële sector en dat kan de zorgen verzwaren die je hebt over een partnerschap. Maak je niet kwaad over een relatie of situatie, want dan wordt het alleen maar moeilijker om de juiste keuze te maken.

STIER

Kijk in je agenda; er kan al geruime tijd geleden een afspraak zijn gepland. Dat vergeten kan je in een kwaad daglicht plaatsen of tot teleurstelling leiden. Denk na over de consequenties, vóór je een handtekening zet.

TWEELINGEN

Je kunt na de genoegens van een gezellig weekend te kampen hebben met een maandagochtendgevoel en je misschien ziek willen melden. Houd er rekening mee dat zich dat tegen je kan keren. Vanmiddag keert je energie terug.

KREEFT

Het accent ligt vandaag op liefde, plezier en kinderen, maar laat je niet tot dwaasheid verleiden. Je doet er goed aan om praktisch te blijven. Ouders moeten precies weten waar hun kinderen zich bevinden en vooral ook: met wie.

LEEUW

Als je geen zin hebt om aan het werk te gaan zal het je weinig moeite kosten daar een goed excuus voor te vinden. Wees je er echter van bewust dat je daardoor een promotie kunt mislopen. Ga liever gewoon aan de slag.

MAAGD

Het is tijd om eens ernstig na te denken over je werk en relaties. De kwaliteit van je werk kan misschien beter, maar wees ook niet te negatief in je analyse van eigen inspanning en die van anderen. Leg evenmin op elke slak zout.

WEEGSCHAAL

Op zakelijk gebied kan het een veeleisende dag worden; zorg dat je bij de winnaars hoort en niet bij de doorsneepresteerders. Waar het om draait is de verhouding tussen je werk en het resultaat. Zorg dat je geld blijft verdienen.

SCHORPIOEN

Goed voorbereide plannen kunnen door een gril veranderen als zich onverwacht bezoek meldt of een indrukwekkende invitatie in je mailbox valt. Wat je ook gaat doen, bel even naar geliefden, anders krijgt de dag een naar staartje.

BOOGSCHUTTER

Er kan een aantal belangrijke kwesties aan de orde komen. Als je zaken onder het tapijt hebt geveegd kan nu het moment gekomen zijn om schoon schip te maken. Trek je terug om te bedenken hoe je verder moet handelen.

STEENBOK

De kans bestaat dat werk voor een vereniging of organisatie te veel van je tijd in beslag neemt. Overweeg in dat geval te minderen of de permanente afspraak te wijzigen. Breng wat spanning terug in je liefdesleven.

WATERMAN

Een complexe dag voor degenen die werk en thuis met elkaar in balans proberen te houden. Misschien moet je een extra zakelijk partner zoeken. Er lijkt sprake van erkenning van je werk en dat kan je status aanzienlijk verhogen.

VISSEN

Creatieve flair en originele ideeën stellen je in staat je artistieke talent te etaleren. Je kunt in de schijnwerpers terecht komen als je je gedachten deelt met anderen. Laat het besef niet te laat tot je doordringen dat er nu geld te verdienen is.

