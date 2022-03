Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine Paulien: ’Door dat compliment in Het Perfecte Plaatje kon ik wel janken!’

Door Vivienne Groenewoud Kopieer naar clipboard

„Mijn moeder had me opgegeven voor de Miss Universe verkiezing. Ik werd tweede van de wereld, waardoor ik door RTL werd gevraagd een screentest te doen voor een showbizzprogramma.” Ⓒ Brenda van Leeuwen/ANP

Paulien Huizinga (50) ging de hele wereld over als model. Nu straalt ze nog steeds, maar dan in een andere baan. Dit ex-model koos voor een totaal andere carrière. Ze heeft een latrelatie en woont met haar drie kinderen, Paulus (23), Myrthe (19) en Pieter (16). Ze was model en presentatrice, maar is nu fotograaf.