Vind je een genderneutraal toilet belangrijk?

Het delen van het toilet is niet voor iedereen een fijn idee. Mannen kunnen nog wel eens over het toilet ’sproeien’ tijdens het plassen. Dat kan een toiletbezoek minder prettig maken. Eerst de bril schoonmaken, daar zit niet iedereen op te wachten. Verder zou een gedeeld toilet de veiligheid van vrouwen kunnen verminderen, bijvoorbeeld in nachtclubs: collega M had laatst nog een onprettige ervaring in een genderneutraal toilet waar ze geïntimideerd werd door een man die naar hetzelfde toilet wilde. Ook niet alle mannen staan te wachten op een genderneutraal toilet. Gerard Joling zegt in talkshow HLF8: „Daar word ik zo moe van, genderneutrale wc’s.”

Inclusiviteit

Aan de andere kant zijn wc’s in huis al genderneutraal: iedereen gaat naar hetzelfde toilet en er wordt geen onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. Ook horen invalidentoiletten vaak niet bij de vrouwen- of mannentoiletten, maar staan ze daar los van. Het TNN (Trans Netwerk Nederland) pleit voor meer genderneutrale toiletten in Nederland: op de werkvloer, op school en in andere openbare ruimtes. Ouders moeten hun kinderen kunnen begeleiden tot op het toilet, en in mannentoiletten ontbreekt volgens het TNN vaak een luierplank, wat een toiletbezoek lastig kan maken. Verder benadrukt het TNN dat niet iedereen zich man of vrouw voelt: soms geen van beiden of daar tussenin. Trans personen kunnen zich ook onveilig voelen in gescheiden wc’s. Ze moeten kiezen tussen hun aangeboren gender, waarbij ze zich niet thuisvoelen, of het gender waarmee ze zich identificeren, waarop ze misschien raar aangekeken worden als ze nog niet helemaal getransitioneerd zijn. Maar moeten we ons als samenleving dan aanpassen voor de behoeftes van een kleinere groep?

Reacties

Deze twitteraar ziet beide kanten van het debat en komt met een oplossing.

Iet heeft thuis al lang een genderneutraal toilet!

Hanneke heeft geen behoefte aan genderneutrale toiletten.

Praat mee

