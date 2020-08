’Ons gezin dreigt door corona uiteen te vallen’

Lieve Sabine, de spanningen binnen mijn familie lopen zo hoog op, dat het niet meer gezellig is. Mijn vader en moeder zijn respectievelijk begin tachtig en eind zeventig en lappen alle coronaregels aan hun laars. Ze gaan gewoon door met alles: op vakantie naar Frankrijk met de auto, af en toe naar restaurants, bij vrienden op bezoek, winkelen, boodschappen doen... Zij doen gewoon exact wat ze altijd al deden. Dat mogen ze wat mij betreft helemaal zelf weten. Ze hebben beiden een ’niet-reanimeerverklaring’ op zak en zijn van mening dat hun leven zinloos wordt als ze thuis ’opgesloten’ zitten. Daarentegen is mijn broer van 35 (!!) nogal paniekerig en hysterisch omtrent COVID-19. Hij wijst mensen voortdurend op de 1,5 meter en hij heeft zelfs de politie gebeld omdat er bij zijn buren een feestje gehouden werd.

Ikzelf houd me gewoon aan de regels. Ik ben niet heel bang om het te krijgen maar houd wel afstand. Wat dus ook inhoudt dat ik mijn ouders niet knuffel en mijn kinderen van 8 en 6 slechts onder mijn toezicht bij opa en oma langs mogen. Ik laat ze gewoon wat vaker facetimen. Maar mijn ouders vinden die terughoudendheid heel erg raar en vervelend. Maar ik wil nou eenmaal niet dat ze mijn ouders aansteken. Of andersom. Mijn broer verklaart onze ouders compleet voor gek en weigert om bij ze langs te gaan of zelfs te bellen. Hij wil ze niet meer zien zolang zij zich niet heel erg bewust aan de regels houden. Ondertussen is het alweer bijna september. Voor je het weet staan de feestdagen voor de deur en kunnen wij door die enorme verdeeldheid in het gezin geeneens samen kerst vieren. Hoe kan ik dit nou een beetje in de juiste banen leiden?

Sabine: „Misschien dat jouw broer een beetje relaxter kan doen en jullie ouders respect voor jullie keuzes kunnen opbrengen? Kerst duurt nog wel even en daar is echt altijd wel een mouw aan te passen hoor. Misschien kun je een boswandeling organiseren of zo? Zijn jullie lekker in de open lucht en toch samen. Mandje mee met een paar kerststolletjes en een kannetje warme wijn en/of chocolademelk en je bent klaar. De feestdagen zijn toch om sámen te zijn. En dat kan ook buiten. Dus ik raad je vooral aan om er niet te veel over te stressen.”

„En om de sfeer op dit moment weer een beetje gezellig te krijgen, kun je best van je ouders verlangen dat zij jouw regels respecteren. En als jij en je ouders dat ook naar je broer toe doen, zal hij ook inzien dat hij van jullie niets te vrezen heeft. En als het dan óók nog lukt om elkaar niet over de andere momenten te veroordelen, dan hoeft er helemaal geen ruzie te ontstaan. Ik wens je succes en alvast fijne feestdagen ;)!

Heb jij ook een vraag voor Lieve Sabine? Mail die dan hier anoniem!