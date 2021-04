Vind jij een EU-reisbewijs een goed idee?

Het EU-reisbewijs zal waarschijnlijk naar buiten worden gebracht in de vorm van een app op je telefoon. Wanneer je gevaccineerd bent of een recente negatieve PCR-uitslag hebt, laat de app een groen vinkje zien. Dit is het bewijs dat je coronavrij bent en dat je mag reizen zonder op de plek van bestemming eerst nog in quarantaine moet.

Privacy

Met het EU-reisbewijs moet het vrije verkeer in Europa weer op gang komen en zou het weer mogelijk worden op vakantie te gaan. De privacy van reizigers wordt daarbij gewaarborgd, aldus CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers tegen De Telegraaf. Er komt geen database waarin de gegevens worden opgeslagen en reisbewegingen worden niet bijgehouden.

Geen quarantaineplicht meer

Op dit moment geldt dat reizigers bij terugkeer van een vakantie vijf dagen in quarantaine moeten. Nu is dat nog een advies, maar het demissionair kabinet werkt aan een quarantainewet waardoor het verplicht zou worden. Op een overtreding van de quarantainewet zou een boete van 435 euro komen te staan.

Twee politieke partijen, D66 en de PvdA pleiten er nu voor een uitzondering te maken op deze quarantainewet voor gevaccineerden. Zij stellen dat het onnodig is iemand die gevaccineerd is ook nog eens quarantaineplicht op te leggen, aldus het Parool. Dit zou dus betekenen dat wanneer je in het bezit bent van een EU-reisbewijs doordat je gevaccineerd bent, de quarantaineplicht zou komen te vervallen.

Op reis zonder vaccinatie

Terwijl het grootste deel van de Nederlandse bevolking op dit moment nog niet is gevaccineerd, zouden volgens RTL Nieuws steeds meer Nederlanders het aandurven om een vakantie naar het buitenland te boeken deze zomer. Zo denkt 53% dat het veilig is een vliegvakantie naar te boeken en heeft 15% dat zelfs al gedaan. Durf jij een vakantie te boeken als je nog niet gevaccineerd bent?

Praat mee

