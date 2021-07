Sabina (32) werd gepest: ’Ik vecht nog elke dag met de gevolgen’

„Als klein meisje was ik heel vrolijk en nieuwsgierig maar vooral zelfstandig. Als kleuter wist ik al goed wat ik wilde en ik liet me weinig vertellen door anderen. Helaas bleef ik zitten in groep 4. Dat was het begin van een ware hel voor mij.

Blijven zitten

Zie na 4 jaar basisschool maar eens te passen in bestaande vriendengroepjes. Het lukte me totaal niet en dat ontging ook mijn klasgenoten niet. Ze zagen mij stoeien met mezelf, mijn zelfvertrouwen kelderde enorm en dat gaf aanleiding voor mijn klasgenoten om er nog een schep bovenop te doen.

Ik werd buitengesloten, mocht nooit meedoen met spelletjes in de pauze, als we in groepjes moesten werken wilde niemand dat ik er bij kwam zitten, dit altijd wel tot ergernis van de juffrouw. In de pauze zat ik altijd alleen en werd mijn eten over het hek gegooid. Mijn vader zei altijd: ’Honger kennen wij niet hier in Nederland’. Nou geloof me, ik heb honger gekend!

Zo ging er een jaar voorbij, en nog één, waarin ik telkens na de zomervakantie hoopte op een resetknop... Maar helaas.

Uiteindelijk trof ik na twee jaar ook nog eens een juffrouw die het mij ook niet makkelijk maakte. Toen ik een spreekbeurt hield over wat ik later wilde worden zei ze doodleuk: ’Zet dat maar uit je hoofd, dat is te hoog gegrepen voor je’. Altijd na het gymmen moesten wij douchen, maar ik mocht van de meiden nooit tegelijk met hen onder de douche. Ik moest wachten. Ik hing mijn handdoekje aan de muur en ging met mijn rug naar de meiden staan.

Uit mijn zicht gooiden ze mijn kleding in de prullenbak, pakten mijn handdoek weg en lieten de jongens binnen. Ik werd compleet uitgelachen en hoopte zo erg dat er iets zou gebeuren om uit deze beschamende situatie te komen. Maar de gymleraar deed alsof hij niks door had en liet iedereen z'n gang gaan...

Geweld

Ook werd ik na schooltijd, onderweg naar huis, altijd geschopt en geslagen, of de bosjes of sloot in geduwd. Tegen mijn ouders loog ik altijd over wat er gebeurd was. Ik zag hun twijfel maar ik bleef volhouden.

Tot ik op een dag aan een meisje uit mijn klas vertelde: ’Als dit zo door blijft gaan, fiets ik in de nacht naar het spoor en wacht ik tot de laatste trein voorbij raast’. Dat heeft dat meisje aan haar moeder verteld en die nam contact op met mijn ouders. Mijn ouders zijn op school geweest en hebben geprobeerd aan de bel te trekken. Maar de school gaf weinig mee en deed alsof alles goed ging.

Toch heb ik het gehaald, tot het eind. Tot aan het eind van groep 8 heeft dit geduurd. Middelbare school, nieuwe start, nieuwe mensen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Maar iets wat je 4 jaar lang hebt ervaren, raak je niet zomaar kwijt.

Depressie

Ik kon moeilijk vrienden maken, ik vertrouwde niemand. Ik at in de pauzes stiekem ergens in een hoekje, bang om weer honger te lijden. Als iemand aardig tegen me deed, durfde ik dat niet te omarmen want dat deden ze toch alleen maar om me achteraf weer te misbruiken. Al deze onzekerheden, al dat wantrouwen, dat ontzettend lage zelfbeeld. Na 2 jaar middelbare school raakte ik in een zware depressie.

Het begon redelijk onschuldig, door te gaan spijbelen. Zodra mijn ouders naar hun werk waren, keerde ik terug naar huis. Uiteindelijk ging ik meer agressief gedrag tonen, juist naar mijn ouders toe. Juist naar degene die me probeerden te helpen en me probeerden te begrijpen. Maar ik nam het hun juist kwalijk, ik nam het ze kwalijk dat ik dit moest meemaken. Dat ik geboren was, dat ik zo door het leven moest.

Drank

Ik begon ieder weekend te drinken om alle onzekerheden, pijn, verdriet, angst en boosheid te verdrijven. Maar als ik dan nuchter was kwam alles drie keer harder aan. Ik kon niet omgaan met die emoties. Daardoor begon ik mezelf te pijnigen. Ik maakte kleine sneetjes in mijn armen om andere emoties te voelen. Het was niet omdat ik dood wilde, dat durfde ik niet. Maar ik moest mijn emoties onder controle krijgen. Dit heeft zo'n drie jaar geduurd, de meeste tijd is een zwart gat voor mij.

Het enige wat ik nog wel heel goed weet, is dat ik tegen mezelf op een dag zei: Als jij in de toekomst moeder wilt worden, als jij je 25e verjaardag wilt vieren, als jij ooit wilt trouwen, dan moet je nu normaal gaan doen.

Zo makkelijk als ik het nu typ, zo moeilijk ging het. Nu, 14 jaar later, ben ik 32 jaar, getrouwd en moeder. Maar ik vecht nog elke dag met de gevolgen van mijn depressie. Ik heb altijd nog het wantrouwige gevoel, ik ben altijd nog onzeker en ik ben niet handig in het maken van nieuwe vrienden. Maar ik heb 2 prachtige kinderen, een liefdevolle man en door naar hen te kijken weet ik waarvoor ik leef. Dat geeft mij een boost om door te blijven vechten, want op een dag... Win ik.”