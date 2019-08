Lekker geurtje! Van je vriend?

Momenteel zijn diverse geuren er in een dames- en herenvariant. Van hetzelfde merk, uit dezelfde serie, maar de een is iets zwaarder (heren) dan de ander (dames). De trend is dat je zelf mag kiezen, hoewel vrouwen eerder neigen naar de mannelijke variant dan omgekeerd.

Dubbellaags

Het testen waard: mix geuren, layering noemen we dat. Dus spray eerst een laagje van de damesgeur en dan daarover de herengeur. Kan heel verrassend uitpakken! En het staat natuurlijk ook leuk, zo’n setje van een bepaald merk op het dressoir. Nog beter is: in een lade van het dressoir, want te veel licht is niet goed voor een geur. Bewaar parfum of eau de toilette ook niet in de badkamer, want daar is het te vochtig.

Wapperen

Een parfum kopen blijft lastig, maar er zijn een paar handige richtlijnen. Gebruik een geurstrookje, dan kun je geuren met elkaar vergelijken. Wapper het geurstrookje onder de neus. Weet je eenmaal welke je het meest aanspreekt, spuit deze dan op de huid. Ruik pas na vijf minuten, want dan is de geur pas echt ‘ontwikkeld’. Tussentijds aan verse koffiebonen ruiken zou de neus weer ‘schoon’ maken, maar ja, daar heb je weinig aan in een parfumerie.

Vlekken

In de zomerhitte kan een parfum vlekken op de huid veroorzaken. Spray de geur dan liever op kleding of op het haar. Het gebruik van een parfumbalsem is ook een prima optie. Of kies een zomerparfum zonder alcohol, of de bodylotion variant van een geur. Wil je iets minder sterk ruiken in de zomer? Spray dan wat parfum in de lucht en loop erdoorheen, zo heb je een heerlijk ‘vleugje’ om je heen.

Geurfamilie

De geurenfamilies van parfums zijn grofweg in te delen in drie varianten: de Zoeten (bloemen, fruit), de Oriëntalen (kruidig, sterk, oosters) en de Groenen (hout en planten). Een eau de toilette is de lichtere variant (ideaal voor de zomer) en daarna volgen de eau de parfums en het parfum, qua sterkte. Een parfumolie is iets warmer.

Wel & niet doen

Breng parfum aan op warme plekken op de huid: bij de polsen, achter het oor, in het décolleté.

Een geur ruikt op de huid anders dan in de fles. Dat heeft te maken met de temperatuur van de huid, dus test het altijd op de pols.

Wrijf nooit de polsen tegen elkaar, want daarmee maak je de geurmoleculen stuk waardoor het parfum minder lekker gaat ruiken.

Zet parfum donker weg, niet in de warmte of in de badkamer (te vochtig). Het is net als met een goede wijn: voorkom temperatuurschommelingen.

Wissel om de week van parfum, anders ruik je zelf niet meer wat je draagt.

Een gehydrateerde huid neemt een geur beter op.

Dit verhaal lees je in ZOMER, het magazine dat de komende weken acht zaterdagen bij De Telegraaf zit.