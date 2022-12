’Ik hou niet van winkelen, hoe shop ik mijn feestlook?’

„Tja dat is een lastige vraag, want die is nogal persoonlijk. Nu we de voorgaande jaren te maken hebben gehad met corona zijn we immers langzamerhand gewend geraakt aan makkelijke, comfortabele kleding, van huispak tot en met die onooglijke maar o zo lekker zittende ’hobbezak’ joggingbroek met slobbertrui erboven.

Los van dat ik zoiets zelf niet bezit (het eerste joggingpak dat ik droeg lag naast mijn bed toen mijn jongens net het uitgaansleven gingen verkennen en ik elk moment gebeld kon worden om ze ergens midden in de stad op te halen) ben ik geen voorstander van al te comfy, basic kleding als er wat te vieren is.

AvantGarde girl

Niet voor niets werd ik samen met jeugdschoolvriendin Ineke immers al op 19-jarige leeftijd voor ’AvantGarde girl’ uitgemaakt. Dat was op de secretaresseopleiding en kwam doordat wij elk feestje, maar ook elke bijzondere dag, aangrepen om onze kleurrijke en vooral flink glinsterende outfitjes te showen, inclusief hoedjes, enorm hoge hakken en bijpassende tasjes.

Een tikkeltje overdressed waren we zeker, maar dat leverde ons dus ook die prachtige titel op. Niet wetende destijds dat ik tig jaar later daadwerkelijk bij het fameuze modemagazine AvantGarde terecht zou komen als mode- en beautyjournalist. Het kan verkeren…

Partyproof

Maar terug naar de feestelijke outfits. Ik zou iedereen adviseren dit jaar vooral wél lekker uit te pakken met glitter en glamour - al is het maar om even dat feestgevoel te hebben en niet te verleren hoe je jezelf partyproof maakt! Bewaar dan maar liever die pyjama of die fluffy onesie voor Derde Kerstdag op de bank tijdens het kijken van een kerstfilm.

Voorgaande jaren kon ik me er door al het coronagedoe helaas niet toe zetten om iets nieuws te kopen. Winkelen was niet of nauwelijks mogelijk en online mijn feestoutfit shoppen voelde al helemaal niet goed.

Ik had zojuist toch mijn kledingkasten (jazeker, je leest het goed, dat schrijf ik in meervoud) geleegd en opgeschoond, dus ik kwam wel een paar items tegen (schande, soms met het prijslabel er nog aan) die nog niet veel of nooit waren gedragen. En zo kwam ik de feestdagen wel door met mijn eigen, herontdekte kleding.

Voorpret

Vorig jaar gooide ik het over een heel andere boeg. En dat kwam zomaar door een hele leuke uitnodiging die ik in mijn mailbox ontving van My Dressoir. Met als motto: zonde om (feest)kleding maar één keer te dragen, dan kun je beter huren, want dat is goed voor je portemonnee én het milieu.

Bovendien verandert je stijl met de jaren en is het soms best fijn om eens iets heel anders uit te proberen zonder al te veel kosten te maken. Om te ervaren hoe makkelijk het is om designeroutfits voor een paar dagen te huren.

Toen ik las dat Nederlanders gemiddeld zo’n 46 nieuwe kledingstukken per jaar kopen en er ook zo’n 50 ongedragen in de kast hangen (verzameld in al die jaren), schrok ik namelijk behoorlijk. Een schok van herkenning ging door mij heen.

Duurzamer

Ook dit jaar ga ik weer huren, want ik heb me stellig voorgenomen volgend jaar duurzamer te leven op meerdere fronten. Dus hoezo zou ik daar niet aan het einde van het jaar alvast mee beginnen?

Het idee spreekt me in ieder geval wel aan dat ik voor bepaalde gelegenheden kleding zal gaan huren in de toekomst. Maar liefst zes dagen mag ik dan paraderen in die fijne ’huursels’, waarbij ik me ook erg verheug op het feit dat mijn kasten minder zullen uitpuilen. En ik sta dan tenminste niet voor het door mijzelf opgelegde fashionprobleem: ’een kledingstuk erin is ook eentje eruit!’

Uitproberen

Nu ik eenmaal op dreef ben op het duurzame vlak, ga ik nog even door. Ik huur geen auto, geen huis en geen koelkast, maar wel… juwelen! Via Nexie juwelen kun je namelijk een sieraden-abonnement afsluiten vanaf € 24,95 per maand (tot 700 euro per sieraad).

In de duurdere prijsklasse komt er een tientje per maand bij, maar dan kun je ook eens sieraden uitproberen van designers die je nog niet kent, die anderen niet herkennen (dus uniek ben je sowieso). En mocht je onverhoopt toch verliefd worden op het sieraad, dan kun je dat alsnog kopen met een flinke korting. In de tussentijd kan ik nog even doorsparen en wel alvast shinen met mijn favoriete juwelen.

Hierdoor ga je groener om met materialen en bezittingen en ben je helemaal hot op trendgebied. Bovendien kan ik binnen het abonnement elke drie maanden wisselen van sieraden, zodat het nooit saai zal worden. Ook fijn, want eerlijk is eerlijk: ik ben snel uitgekeken op sommige van mijn favorieten. Een reden te meer om minder te kopen en op deze huurvariant over te gaan.

Pareltjes

Mijn derde tip om duurzaam de feestdagen door te komen en toch de show te stelen: struin lekker rond in tweedehands winkels. Op zoek naar die ene geweldige vintage ketting die een simpel jurkje uit je eigen kast helemaal opleukt en van nu maakt. Of die unieke, kleurrijke zijden sjaal die je bij de kringloopwinkel scoort en die je zwarte blazer een enorme opkikker geeft.

Tussen die ’golden oldies’ zitten af en toe echt verborgen pareltjes, maar je moet er wel even de tijd voor nemen om die te vinden. Zo stuitte mijn vriendin José vorig jaar op originele Miu Miu feesthakken en op Chanel moonboots, die ze al een jaar lang koestert.

De wintersport ging namelijk niet door en werd gecanceld, maar de moonboots met de grote C werden volop uitgestald. Ze kon ze alvast maar binnen hebben! Uiteindelijk heeft ze er zelfs mee in huis gelopen tijdens de kerst om ze alvast ’in te lopen’, want je raadt het al: ze waren hagelnieuw, het originele prijskaartje zat nog in de laars!”

