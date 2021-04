Daghoroscoop 1 mei - Trek ook eens aan de rem, Boogschutter...

VANDAAG JARIG

Het lijkt in financieel opzicht een stabiel jaar te worden. Je kunt goed verdienen en zult geen behoefte voelen iets te veranderen, zolang die situatie blijft bestaan. Je kunt zelfs geld overhouden en je afvragen wat ermee te doen. Maak er geen probleem van.

ZONDAG JARIG

Geld is doorgaans belangrijk voor je, maar komend jaar toch minder dan anders. Je zult meer gefocust zijn op je carrière, je professionele status en imago. De planeet Venus, die in je horoscoop de lakens uitdeelt, waakt over jouw welzijn en zal belangrijke hints geven. Let daarop.

RAM

Ontzie jezelf, overdrijf niet en houd anderen een tijdje op afstand. Je aandacht dient op je werk gericht te zijn, ook al is het weekend. Ben je de baas, dan moet je je personeel niet dwingen tot taken waartegen zij niet opgewassen zijn.

STIER

Door een vlaag van enthousiasme ben je niet te stoppen. Maak er een optimaal gebruik van en laat je niet tot stoppen dwingen. Er valt dit weekend heel wat te ontdekken en te leren. Vergeet niet ook naar buiten te gaan.

TWEELINGEN

Neem niet te veel verantwoordelijkheden op je; laat de zaken liever op hun beloop. Natuurlijk geef je om de mensen in je nabijheid, maar ook jij kunt geen ijzer met handen breken. Dat weten zij net zo goed als jij.

KREEFT

Je kunt met lastige keuzes geconfronteerd worden en diverse belangen en eisen kunnen om je tijd strijden. Verplichtingen die niet aanlokkelijk zijn, lijken onvermijdelijk. Wel lijkt er sprake van goede carrièrevooruitzichten.

LEEUW

Het moment kan gekomen zijn om het rustiger aan te doen en de teugels te laten vieren. Leg je erbij neer dat de rommel en klussen er nog steeds zullen zijn, als je weer fit genoeg bent om je eraan te wijden.

MAAGD

Een mens kan nooit te veel genieten en dit weekend zal je nergens gebrek aan hebben. Koop een lot in een loterij of waag een ander gokje waarbij je kans maakt op een flinke winst. Waag je niet aan een uitdaging die net iets te ver gaat.

WEEGSCHAAL

Er kan sprake zijn van discussies en overleg. Je partner kan in de stemming zijn om er op uit te gaan, terwijl jij de voorkeur geeft aan thuisblijven. Je zult (en dat kun je) voor deze tegenstrijdigheid een oplossing moeten vinden.

SCHORPIOEN

Aan oppervlakkig gebabbel heb je geen behoefte. Met een vrouwelijk familielid kan een diepgaand en zinvol gesprek worden gevoerd, waaraan je nog vaak zult terugdenken en waardoor je ook iets over jezelf leert.

BOOGSCHUTTER

Een uitje kan kostbaar uitvallen; zorg dat je ook cash op zak hebt. Misschien moet je in financieel opzicht aan de rem trekken als er ook nog andere hoge uitgaven van je worden verwacht. Tenzij je over een bodemloze put beschikt.

STEENBOK

Hoewel communicatie onbetrouwbaar kan zijn, krijg je met inzichten te maken die aspecten van je leven zullen beïnvloeden. Het ter discussie stellen van een basale overtuiging kan ertoe leiden dat je van mening verandert.

WATERMAN

Een groot deel van de maand kan gewijd zijn aan plezier en ontspanning. Er kunnen de komende weken veel uitnodigingen binnenkomen en leuke gebeurtenissen zijn. Verliefden en gehuwden wacht een romantische periode.

VISSEN

Tracht diplomatiek te blijven als anderen je confronteren met obstakels of tegenvallers. Het is geen goed idee om mensen in huis te halen of zelf bij anderen in te trekken. Er kan een verandering optreden in een bestaande overeenkomst.

