Janice is verslaafd aan sextoys: ’Ik zat in no time tegen het plafond’

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Janice (33). Waar de één schoenen of kleding verzamelt, heeft zij in de loop der jaren een enorme collectie sextoys bij elkaar gekocht. ’Het is een soort verslaving. Ik shop liever in een sexshop dan in een kledingwinkel.’

’Mijn favoriete sextoy is een vibrator op luchtdruk.’ Ⓒ Getty Images/iStockphoto