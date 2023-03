Praat mee: Zie jij op tegen het ouder worden?

Quinty Trustfull (51) vertelde onlangs in het 100% NL Magazine niet op te zien tegen het ouder worden. „Ik omarm vijftig worden met heel mijn hart”, aldus de presentatrice. Deze instelling komt volgens haar door het verlies van relatief jonge dierbaren. „Mijn moeder was achtenvijftig, de broer van Orlando overleed op zijn negenentwintigste en hij raakte zijn beste vriend kwijt toen hij zesentwintig was. Dat zijn wel dingen die een enorme klap hebben gegeven en het maakt dat je alles in perspectief ziet.”

Om een ouder ogend lichaam en gezicht maakt Quinty zich niet druk. „Het is ook de reden waarom ik gewoon op een natuurlijke manier oud wil worden, zonder aan mezelf te laten sleutelen, en daar ook content mee te zijn.” Ouder worden heeft volgens haar zelfs voordelen, zoals oma worden. „Dat je eigen kind een ouder wordt, is volgens mij het mooiste wat je kunt meemaken.”

Ook actrice Robin Marens (31), die ’beschuldigd’ werd van botoxgebruik, heeft geen behoefte aan cosmetische ingrepen. Op Instagram schrijft zij: „Ik gebruik geen botox. Nooit gedaan, nooit van plan! Ik vind rimpels een symbool van het ouder mogen worden en het leven. Vooral de lachrimpels oftewel de kraaienpootjes vind ik erg leuk.”

Toch denken veel mensen hier anders over. Zo meldt het AD dat het aantal cosmetische behandelingen met injectables in Nederland de afgelopen jaren flink is gestegen. Injectables is een verzamelnaam voor injecteerbare cosmetische behandelingen, zoals botox, fillers en skinboosters. Het aantal steeg van 30.000 behandelingen in 2003 tot ruim 600.000 behandelingen in 2021.

Volgens cosmetisch arts Annebeth Kroeskop zijn het vooral vrouwen van boven de 45 jaar die hiervoor kiezen. „Het zijn doorgaans vrouwen die ongelukkig zijn met hun uiterlijk. Die zich door de overgang aangetast voelen in hun vrouwelijkheid. Of na een scheiding onzeker zijn geworden over zichzelf.”

