Daghoroscoop 19 mei - Lach eens naar jezelf, Weegschaal!

Relaties en vriendschappen kunnen eind dit jaar in de verdrukking komen. Vuile was waarover lang is gezwegen kan ineens naar buiten komen en je zult er op moeten reageren. Goede relaties kunnen daar wel tegen, maar zwabberende doorgaans niet. Je bent wel eerder op de proef gesteld.

RAM

Het kan lastig worden om met je werk op te schieten als anderen het laten afweten of een project lam leggen. Door verstrooidheid of achteloosheid zal samenwerking moeizaam verlopen en kunnen dingen zoekraken. Let op.

STIER

Ergernis zal toeslaan als factoren buiten je om je dwingen je tempo te vertragen. Grijp een kans om nieuwe professionele contacten te leggen. Lever degelijk werk. Een romance kan een langere aanlooptijd nodig hebben dan je denkt.

TWEELINGEN

Iets wat je in een opwelling hebt gekocht kan ineens z’n nut bewijzen. Onderhandelingen neigen naar vertraging en kunnen uitmonden in een debat over zaken die niet de moeite waard zijn. Naasten zijn minder edelmoedig dan anders.

KREEFT

Een misverstand wordt opgelost als je bereid bent te luisteren. Niets is onmogelijk. Een romance kan het non plus ultra zijn; je hebt je nog nooit met iemand zo verbonden gevoeld. Op het werk word je reputatie gebouwd op je prestaties.

LEEUW

Werk zal nauwelijks voldoening geven maar laat het een troost zijn te weten dat het een tijdelijke inzinking is. Dwing jezelf tot actie en blijf niet zitten waar je zit zonder te verroeren. Neem het jezelf niet kwalijk bang te zijn voor het onbekende.

MAAGD

Je kunt moeite hebben je in te houden als je te maken krijgt met mensen die ongemotiveerd zijn. Hen het vuur na aan de schenen leggen werkt echter schadelijk. Een zakelijk plan kan te ambitieus zijn. Schakel terug.

WEEGSCHAAL

Je energie kan op een laag pitje staan en het zal je dwars zitten als een ingeleverd project minder succes heeft dan waarop je rekende. Je kunt het gevoel hebben dat anderen je tegenwerken. Lach eens naar jezelf in de spiegel.

SCHORPIOEN

Je zult vooral positieve mensen treffen en dat komt goed uit. Prettige vibraties zorgen voor plezierige onderhandelingen, vergaderingen en afspraken. Je kunt naam maken op jouw terrein. Let op berichten van thuis, hoe triviaal ook.

BOOGSCHUTTER

Ook al ben je ervan overtuigd van veel zaken verstand te hebben is het onverstandig jezelf voldaan op te stellen. Praat niet over politiek of religie op de werkvloer. Je weet maar nooit op wiens tenen je gaat staan.

STEENBOK

Een tekort aan financiële middelen kan de vooruitgang van een gezamenlijk project stagneren. Bekijk welke mogelijkheden er zijn om geld te lenen maar probeer pijnlijke situaties zo veel mogelijk te voorkomen.

WATERMAN

Kom niet meteen in actie als iemand je nodig zegt te hebben. Je kunt in slecht vaarwater terecht komen. Degenen die een huis zoeken moeten zich niet laten frustreren door te weinig aanbod en te dure woningen.

VISSEN

De dag kan rustig beginnen maar vanmiddag uit de rails lopen. Voer geen lange gesprekken die ook op een ander moment gevoerd kunnen worden. Een vrijblijvende relatie kan geleidelijk op een verbintenis aan sturen.

