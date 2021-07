’Ik weet zo langzamerhand niet meer waar ik het meest verdrietig en boos over moet zijn’

Dit is niet het eerste seizoen waarin een vrijgezel met een min of meer beroemde status hoopt de liefde van zijn (of haar) leven te vinden. Ken uw pappenheimers. En zo’n status, als ex van Maan en deejay trekt natuurlijk de nodige opportunisten aan. Niemand kan mij wijsmaken dat deze juffrouwen met glanzende haren en lange benen een filmpje van Tony langs zagen komen en meteen dachten: ’Dit is ‘m; dit is de man van mijn dromen. Ik wil een kind van hem.’ Ik denk eerder dat ze hopen een graantje bekendheid mee te pikken. En dat geeft niks. Het levert hoe dan ook leuke televisie op.

Dramaqueen

Afijn, oudste zoon valt op mannen. En Tony is niet z’n type. Zijn geliefde heeft meer weg van Luuk Ikink dan van tattoo-Tony, dus de deejay heeft op meerdere fronten niks te vrezen van mijn zoon. En mijn kind kan het nodige drama aan. Hij heeft een zus met een hoog dramaqueengehalte. Hij is er mee opgegroeid; is door de wol geverfd als het gaat om tranendallen, zijgend ineenstorten en romantische fantasieën ontmantelen. Gut, wat heeft die Tony dat nodig.

Minpunten

Want dat was toch één groot drama, daar in Kroatië. De ene potentiële verloofde van de bachelor heeft hem verteld dat een van de concurrentes 24 is. Hij vroeg naar haar minpunten. En als je zelf begin 30 bent, is 24 aan de jonge kant. Het ’verraden’ kind is er helemaal overstuur van. ‘Mijn leeftijd is mijn zwakke plek,’ snikt de studente met grote uithalen. De tranen spatten van het scherm. Mijn hemel, je kan maar ergens een ding van maken…

Als dit al zo’n hysterische toestand is, zou ik wel twee keer uitkijken voor ik het met haar aanlegde als ik Tony was. Er zal maar een keer een hak afbreken, of een etentje niet doorgaan. Dan is het leed niet te overzien. Zo ook dat gedoe met Julia. Tony lieverd, het meisje wil geen kinderen. En jij wil ze wel. Dat kan toch allemaal alleen maar op een teleurstelling uitlopen? Ik gok erop dat mijn zoon hem er wel doorheen gecoacht krijgt. Liever niet richting Diva, want die vindt ik dan weer heel leuk voor Jongste zoon, hoewel ze me een beetje irriteerde deze week: ’Je mag me niet zien met een helm op...’ Diva, meid, mocht je de vrouw van zijn dromen zijn, dan krijgt ie je echt in nog veel minder flatteuze hoedanigheden te zien. Wacht maar tot je zweterig en met je benen wijd ligt te bevallen.

Kolkende watermassa’s

Stiekem heb ik ook een eigen agenda. Want ik zit hier wel lollig te doen, maar we hebben natuurlijk een drama-julimaand tot nu toe. Covid leek nog niet onder controle of we werden overspoeld door de deltavariant, vervolgens werd Peter R. De Vries doodgeschoten, waarschijnlijk door de georganiseerde misdaad en als dramatische klap op de vuurpijl stroomde het halve land over en werden mensen hun huizen uitgedreven terwijl ze machteloos moesten toezien hoe ze alles kwijtraakten door niets ontziende kolkende watermassa’s.

Plunderende bendes

Hordes ramptoeristen kwamen er op af. En erger. Afgelopen weekend las ik dat er behalve halve garen die met camera’s andermans leed vastlegden, dus ook plunderende bendes door het rampgebied struinden die alles stalen wat los en vast zat. Was je als gedupeerde en berooide winkeleigenaar je kelder aan het leegpompen, ging een of andere idioot er met je inboedel vandoor. What the fuck??? Ik weet zo langzamerhand niet meer waar ik het meest verdrietig en boos over moet zijn. Wat zijn dit voor mensen? Hoe stappen die ’s avonds hun bedje in? Voelen ze zich dan voldaan omdat ze een nieuwe laptop hebben gescoord of is er toch nog iets dat vreet aan het geweten?

De 10 plagen van Egypte

Ik ben zelf niet erg bijbelvast, maar ik moest denken aan ’De 10 Plagen van Egypte’. Binnen een relatief korte tijd werd het Afrikaanse land geteisterd door achtereenvolgens water dat in bloed veranderde, een kikkerplaag, vlooien, steekvliegen, de pest, schurft, vuurstormen, een horde sprinkhanen die de gewassen wegvraten en duisternis. En dat allemaal omdat God wilde dat de Farao’s de Israëliërs vrijliet die in slavernij leefden in het Egyptische rijk. Nou ja, je moet erin geloven natuurlijk. Er zijn inmiddels tal van wetenschappers die de verschillende fenomenen hebben geduid en afgedaan als natuurverschijnselen.

Parallel

Ik haal dit verhaal uit Exodus niet aan om iedereen die gelooft in een hogere macht belachelijk te maken. Ik zie gewoon een parallel: met de plunderaars als sprinkhanen en waterstromen in plaats van vuurstormen. Wat de vertaling van de pest en de schurft is anno 2021, lijkt me duidelijk en de georganiseerde misdaad mag je van mij best een kikker-/vlooien-/steekvliegenplaag noemen. Je hebt er niks aan, maar ze maken een boel kapot…

Geen idee waar we dit keer nou precies in falen, maar misschien is hij daarboven wel gewoon klaar met datingprogramma’s. Boer zoekt vrouw kon hem waarschijnlijk nog wel bekoren. Daar leek men toch meer op zoek naar het echte werk van liefde en zo. In De Bachelor wordt iedere week met een ander gezoend. De devaluatie van het tongen... Sodom en Gommora. Het wachten is op de duisternis. En op de laatste plaag: alle eerstgeborenen werden de dood ingejaagd.

Mandje was te klein

En daarom heb ik oudste dus eigenlijk echt naar een ver oord gestuurd. Beter het zekere voor het onzekere nemen. Ik heb overwogen hem in een rieten mandje te proppen en het Spaarne af te laten drijven. Deed de moeder van Mozes ook, maar dan met de Nijl. Maar hij paste niet. Dan maar zo. Nu wel hopen dat ie ter plaatse om de haverklap zijn handen wast en anderhalve meter afstand bewaart tot iedereen. Anders is het alsnog voor niks geweest.

Misschien kan oudste en passant ook even het nummer scoren van Diva voor zijn broertje.