Lieve Sabine, ik hoor iedereen klagen over coronakilo’s, maar ik span denk ik de kroon. Ik woog al om en nabij de 125 kg, maar inmiddels is dat 135 kg. In vier maanden tijd ben ik bijna tien kilo aangekomen. Walgelijk! Door het gedwongen thuisblijven en vooral het thuis werken, heb ik meer gegeten en gesnoept dan ooit. Ik woon alleen en koop sowieso voornamelijk dingen die ik lekker vind. Ik eet en snack zelfs als ik geen honger heb, en vind mezelf daardoor afschuwelijk. Iedere avond neem ik me voor om de volgende dag niet zoveel te eten, maar ’s ochtends ga ik al voor de bijl. Dan neem ik toch dat puddingbroodje dat er toch al lag en omdat het die dag dan alweer mislukt is, eet ik gewoon door. Ik kan mezelf niet stoppen en eigenlijk is er altijd wel een reden voor mij om naar de supermarkt te gaan. Als ik met de auto ga, dan eet ik onderweg naar huis al een zak M&M’s leeg. Ik kan mezelf niet inhouden en móet eten. Ik doe dat eten trouwens altijd stiekem. Als ik met andere mensen ben, eet ik veel minder; dan schaam ik me voor mijn vraatzucht. Maar nu ik zo veel alleen ben, is er geen beperking meer. Ik pas mijn kleding nog wel, maar ik walg van mijn lichaam. Ik voel me zo lelijk en ben volgens mij de dikste dertiger uit de buurt. Ik heb zelfs gedacht dat het beter zou zijn als ik corona kreeg en aan de beademing zou moeten, zodat ik in ieder geval een paar weken niet zou eten. Ik weet echt niet meer hoe ik hieruit moet komen. Wat is er mis met me?

Sabine: „Er is niets mis met je! Je hebt een eetstoornis en dat is een ziekte. Daar kun je voor behandeld worden en je hoeft je nergens voor te schamen! Maar je kunt dit niet alleen, je zult daar echt professionele hulp voor in moeten schakelen. Ik denk dat je het beste eerst contact op kunt nemen met je huisarts. Zij of hij kan je op pad helpen om weer tot een normaal eetpatroon te komen, en te zorgen dat eten je leven niet meer beheerst. Maar lieve vragensteller; nogmaals, er is niets mis met je! Er zijn zoveel andere vrouwen (en mannen) die kampen met eetproblematiek. Het is al heel goed dat je de moed had om ons een berichtje te sturen. Erover praten kan helpen en misschien vind je op onze VROUW-facebookpagina nog wel lotgenoten met wie je van gedachten kunt wisselen. Maar begin met een bezoek aan de huisarts. Als deze vaststelt dat het inderdaad om een eetprobleem gaat, dan kun je doorverwezen worden naar een gespecialiseerd centrum waar ze je verder helpen. Het komt echt wel goed! Heel veel succes.”

Heb jij ook een vraag voor Lieve Sabine? Stel die dan hier anoniem!