Ben je blij dat de scholen volgende week weer opengaan?

Vanwege de omicronvariant van het coronavirus is vorige maand besloten de kerstvakantie met een week te vervroegen. In die week werd in veel gevallen thuisonderwijs gegeven. De scholen zouden oorspronkelijk tot en met 9 januari gesloten blijven, maar langere sluiting dreigde ook.

Vandaag is het Outbreak Management Team (OMT) met een advies gekomen over het wel of niet langer dichthouden van scholen. Aan de hand van dit advies heeft het demissionaire kabinet definitief de knoop doorgehakt: de scholen mogen weer open vanaf aanstaande maandag, 10 januari.

„Het OMT acht dit verantwoord”, zegt demissionair minister Slob van Onderwijs. „Ook de buitenschoolse opvang is dan weer open.”

Onderwijs geen knipperlicht

Omdat het kabinet overwoog de scholen langer dicht te houden, onstond er ophef. Onder andere kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer, Jeugdzorg Nederland en Unicef pleitten voor het openen van de scholen: „Onderwijs is geen aan- en uitknop, geen knipperlicht. Het is een essentieel onderdeel van opgroeien”, aldus Unicef. Bovendien gaat het beter met de coronacijfers op dit moment.

Ventilatie

Scholen zijn daarentegen plaatsen waar besmettingen kunnen plaatsvinden. Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs blijkt dat op 27,6% van de scholen de ventilatievoorzieningen niet goed genoeg functioneren. De verbouwingen voor deze voorzieningen zijn duur, zelfs nu maximaal 30% door de overheid wordt vergoed. Sommige scholen hebben hier het geld niet voor, waardoor de virusdeeltjes zich sneller door de lucht kunnen verspreiden.

Op Twitter is het openen van de scholen een hot topic.

Twitteraar Ruth is van mening dat we moeten leren leven met het virus.

Marleen reageert op Ruth. Zij vindt dat we niet zo luchtig moeten doen over het coronavirus.

