’Als hij gaat sporten, ga ik scheiden’

„Vol enthousiasme toonde mijn vriendin een foto van haar man in zwembroek. Ik had net een portie bitterballen besteld. ’Kijk’, zei ze, ’Frans heeft tegenwoordig een wasbordje.’ Ik zeg niet dat het er niet fraai uitzag. Ik ken haar en Frans al jaren en tot nu toe had ik hem vooral achter de barbecue gezien. Met een leren schort over zijn ietwat bolle buik. Het stereotype bourgondiër; niet vies van een lekker wijntje en een stevige steak op z’n tijd; mijlenver verwijderd van deze strak in het pak zittende vitale veertiger. ’Ja, hij vond het tijd worden om eens wat aan zijn lijf te doen’, zei m’n vriendin. ’Hij is inmiddels toch 45, hè. Dus gaat hij nu drie keer per week naar de sportschool en elke zaterdag wielrennen met een groepje vrienden. En hij eet tegenwoordig veganistisch. Heel veel bonen en tofu. Maar het werpt wel zijn vruchten af. Toch?’”

45e verjaardag

„Het laatste kwam er een beetje aarzelend uit. En ik snap dat heel goed. Ook mijn man nadert zijn 45e verjaardag. In de afgelopen twintig jaar is hij veranderd van een jonge god met blonde krullen in een kalende vent met letterlijk iets meer om het lijf dan hem lief is. We houden van het goede leven: een terrasje in de zon met een biertje en hapjes erbij, lekker lang tafelen met vrienden, we gaan graag uit eten, nemen een koekje bij de koffie en een kaasje bij de wijn. En als we op vakantie gaan, kiezen we een land uit op grond van de keuken en zijn we de hele dag bezig met wat we gaan eten en wanneer. En ja, die levensstijl is hem aan te zien.”

„Natuurlijk mompelt hij weleens iets over afvallen en gezonder leven als er een knoopje van zijn overhemd springt, maar echt serieus lijkt hij daar niet over te zijn. Volgens mij heeft hij nog nooit echt moeite gedaan om zich te verdiepen in hoe en hoeveel hij dan zou willen afvallen. En dat vind ik prima. Eerlijk gezegd moet ik er niet aan denken dat mijn man net als Frans ineens in een wielrenbroekje door de straten van onze woonplaats sprint en zich gaat opdrukken in de slaapkamer. Ik kan wel iets leukers verzinnen om daar te doen. Lekker zoenen en daarna croissantjes eten in bed, om maar wat te noemen. En dat hij dan alleen nog maar tofu en bonen wil eten, lijkt me helemaal een gruwel. Sterker nog: ik zou het een goede reden vinden voor echtscheiding. Het idee alleen al dat ik een lekker kippetje in de oven wil schuiven en dat hij dan zijn neus optrekt en gaat opsommen hoeveel calorieën er in de botersaus zitten. Doe me een lol zeg!”

Midlifecrisis

„Als mijn man straks in een midlifecrisis terechtkomt, hoop ik dat hij gewoon een motor koopt of een nieuwe tattoo neemt. Of desnoods een keer zoent met een andere vrouw om te kijken of hij nog goed in de markt ligt. Alles liever dan een vent die het goede leven inruilt voor elke dag afzien voor een sixpack. Ik houd van zijn buik en alles waarvoor die staat. En eerlijk? Ik zie er toch ook allang niet meer uit als toen ik 20 was? Ik heb al die bitterballen in mijn eentje moeten opeten omdat mijn vriendin ineens bang is om aan te komen. Ze wil natuurlijk niet afsteken naast haar afgetrainde man.”

„Ik zie het met lede ogen aan. Volgende week komen ze bij ons eten en mijn vriendin had al tegen me gezegd: ’Je hoeft geen rekening met hem te houden hoor, hij neemt zelf bakjes met eten mee.’ ’Nou’, dacht ik, ’dat zal m’n man leuk vinden’. Die staat dan in z’n eentje achter de barbecue steaks te bakken en één vegaburger voor meneer. ’Hij drinkt toch nog wel een biertje?’, vroeg ik. Mijn vriendin schudde haar hoofd: ’Nee, hij vindt een watertje met limoen en gember wel lekker. Staat ook heel leuk in zo’n karaf.’ Wat een armoede. In die karaf maak ik sangria en niets anders. Wat mij betreft: ’Beter dik in de kist, dan alles gemist!’”

