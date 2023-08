Daghoroscoop 16 augustus - Leeuw: Neem het heft in eigen handen!

VANDAAG JARIG

Gewoonlijk betaalt succes in het werk zich uit in financiële winst, maar dat zal komend jaar niet onmiddellijk gebeuren. Ook al omdat je meer zult gaan voor prestige dan voor geld. Maar heb je eenmaal die erkenning verworven, dan komt het financieel ook in orde. Wees in het verkeer waakzaam.

STERRENBEELD RAM (21/3 - 19/4)

Betrokkenheid bij kinderen kan veel tijd kosten, maar zal dat alleszins waard zijn. Misschien is het goed om de normale routine te doorbreken, zeker als je de laatste tijd hard hebt gewerkt. Trek er even op uit; jij bent toe aan een verzetje.

STERRENBEELD STIER (20/4 - 20/5)

Een gesprek met buren of medereizigers kan je ophouden, maar dergelijke contacten zijn ook ergens goed voor. Misschien openen ze zelfs belangrijke deuren of krijg je een aanwijzing waarvan je meteen gebruik kunt maken.

STERRENBEELD TWEELINGEN (21/5 - 20/6)

Een geschikte dag om uitgestelde plannen uit te voeren, zeker als die bijdragen tot huiselijk comfort. Woon je een conferentie of workshop bij, dan krijg je met een prettige sfeer te maken. Sprekers zullen enthousiast worden ontvangen.

STERRENBEELD KREEFT (21/6 - 22/7)

Passie kan vandaag hoogtij vieren; er kan sprake zijn van levendige interactie waar de vonken vanaf vliegen. Richt je aandacht voor 100% op diegene die jou bezighoudt. Een moeizame relatie kan worden vlot getrokken.

STERRENBEELD LEEUW (23/7 - 22/8)

Neem het heft in eigen handen. Sta op je strepen, zeker als jouw gezag ter discussie komt. Geef nog geen definitief antwoord op een voorstel of invitatie. Introduceer evenmin nieuwe plannen die nog niet geheel zijn uitgewerkt.

STERRENBEELD MAAGD (23/8 - 22/9)

Analyseer wat macht en controle over anderen voor jou betekent en bedenk waar je toe in staat bent. Jij kunt een bondgenoot ontdekken in iemand die je voorheen geen blik waardig achtte. Iets wat waardeloos leek, kan bruikbaar blijken.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL (23/9 - 22/10)

Gemotiveerde Weegschalen zullen een toename merken van hun zelfvertrouwen. Constante pogingen om jouw leven naar een hoger niveau te tillen worden beloond. Een romantische band wordt hechter als jij je eerlijk uitspreekt.

STERRENBEELD SCHORPIOEN (23/10 - 21/11)

Laat je niet in slaap wiegen door een misleidend gevoel van veiligheid. Bezig met research zul jij dieper moeten graven dan je denkt. Je zult steken laten vallen als je jouw werk op de automatische piloot verricht. Aan de slag!

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER (22/11 - 21/12)

De normale routine lijkt onaantrekkelijk. Gooi jouw programma om zodat je ook iets leuks kunt doen. Geloof in jezelf is cruciaal als je iets aan de man wil brengen. Jij kunt zaken op gang brengen; verspil geen tijd.

STERRENBEELD STEENBOK (22/12 - 19/1)

Wees zo slim je nu te laten leiden door mensen die worden gerespecteerd en kennis van zaken hebben. Een rol spelen bij de prestaties van anderen geeft evenveel voldoening als eigen prestaties. Samenwerking is van belang.

STERRENBEELD WATERMAN (20/1 - 19/2)

Een persoonlijk doel kan worden bereikt als je je goed concentreert. Jouw leidinggevende kracht is sterk en je voelt instinctief wat anderen bezielt. Positieve vibes omringen jouw relaties; er is geluk voor je weggelegd.

STERRENBEELD VISSEN (20/2 - 20/3)

Sporten vanochtend vroeg neemt spanningen weg. Maak er een gewoonte van. Luiwammesen onder de Vissen doen er goed aan een personal trainer te nemen. Vanmiddag kun je met jouw directe manier van optreden indruk maken op leidinggevers.

