Wimperextentions: Bambi-ogen… wie wil dat nou niet?

„Niet meer dagelijks aan het mascararitueel vastzitten is heerlijk, zo weet ik uit eigen ervaring. Het leek te mooi om waar te zijn: na 1 behandeling de deur uitgaan met heuse Bambi-ogen, maar het gebeurde toch. En het is toch alweer minstens vijf jaar geleden, je kunt dus gerust zeggen dat ik behoorlijk verslaafd aan deze behandeling ben geraakt. Een bevriende dame van een pr-bureau stelde voor om dit eens te testen bij salon MJ op IJburg in Amsterdam voor mijn beauty rubriek. En zo geschiedde vlak voor kerst en ik was verkocht. Ik ben sindsdien volop aan de wimperextensions, want het is heerlijk om altijd ’klaar’ te zijn met je ogen, een frisse blik te hebben en daar alleen een beetje eyeliner en/of oogschaduw aan toe te voegen, inclusief een likje lippenstift… klaar!

Wing

Sommige fans van wimperextensions slapen bij het aanbrengen daarvan in de salon en nemen hun eigen muziekje mee om te ontspannen- zo is dit ook nog eens een win, win situatie. En hoe stiller je ligt, hoe beter de wimperstyliste aan het werk kan gaan.

Wimperextensions zijn synthetische vezels die stuk voor stuk met speciale (zwarte) huidlijm worden bevestigd. Doorgaans worden de wimpers stuk voor stuk aangebracht, in mijn geval niet op elke wimper, want dan oogt het zo natuurlijk mogelijk.

Bedenk ook dat de exentions een stuk dikker en steviger zijn waardoor je wimpers sowieso al veel voller en dikker ogen. De buitenkant is iets langer dan aan de binnenkant waardoor een mooie ’wing’ ontstaat. Per oog zijn er 75-100 wimpers nodig en dat is een flinke klus waardoor je zeker 1,5 uur kwijt bent om een nieuwe set op te laten zetten (circa 75 euro).

Bijvullen/refillen gaat sneller (ca 40-50 euro) na zo’n twee tot drie weken, want er blijven altijd een paar wimpers op zitten. Daarnaast vallen de eigen wimpers ook uit door hun eigen groeicyclus waardoor de extensions ook uitvallen.

Test

Twijfel je nog of je wel wimperextensions zou willen en hoe dat zou aanvoelen? Dan kun je als test eventueel een dagje kunstwimpers opplakken met wimperlijm en een niet al te lange variant testen. Deze haal je er uiteraard voor het slapengaan weer af, maar dan heb je wel een idee van hoe het aanvoelt.

De one by one-methode voelt voor mij het prettigst vanwege het natuurlijke resultaat en de menging met je eigen wimpers die in mijn geval ook al best vol en lang zijn. Kies je voor de 3D wimpers dan heb je een nog voller resultaat, omdat op elke wimper meerdere dunne zijden haartjes worden geplaatst. Met de Russian Volume aanpak is een van de nieuwste technieken waarbij extra dunne en lichte wimperextensions worden gebruikt waarmee je beter kunt douchen en zwemmen dan met de andere twee varianten. Deze blijven zodoende ook wat langer zitten.

Beschadigen

Wimperextensions zijn geweldig, maar er zit wel wat onderhoud aan waar je goed mee om moet gaan om er zo lang mogelijk plezier van te hebben. Het gebruik van wimperextensions is namelijk niet heel goed voor je eigen wimperharen die daar best wat onder te lijden hebben. Als je niet trekt aan de wimpers en ze er zelf niet afhaalt of in de ogen wrijft valt de schade mee, een paar afgebroken wimpers daargelaten.

Zelf laat ik soms de wimpers even voor wat het is en gebruik ik een wimper groeiserum om ze weer wat aan te laten groeien. Pijn doen de wimperextensions zeker niet, je voelt ze amper. Ik gebruik ook altijd een speciale wimperreiniger foam om de wimpers schoon te maken, waardoor de wimperlijm niet oplost.

Wees ook voorzichtig met douchen en met het wassen van de haren want veel water doen de nepwimpers geen goed. Te veel huilen is dus ook niet aan te raden… Na het douchen dus ook voorzichtig deppen en geen wattenschijfjes gebruiken want de vezels daarvan blijven in de haartjes hangen.

Ook belangrijk: de wimpers moeten dagelijks gekamd worden met een speciaal borsteltje om ze netjes op hun plek te houden. En last but not least: nooit met olie in de buurt van de ogen komen want dan laat de wimperlijm onmiddellijk los! Dus ook geen eyeliner op oliebasis gebruiken.

Booster fibers

Pas als mijn wimpers bijna op zijn en ik een nieuwe afspraak moet maken, gebruik ik af en toe een klein laagje mascara om ze in tact te houden. Daarnaast gebruik ik doorgaans alleen mascara op de onderste wimpers van het oog, om zo het Bambi effect nog wat extra te versterken. Als ik even weinig wimpers heb of een tussenperiode heb, gebruik ik voor de opvulling van de wimpers eerst een likje mascara, daarna gaan er booster fibers (bijvoorbeeld van Bourjois/ lash machine) op die de originele wimpers verdikken door middel van losse schilfertjes waardoor ze ook instant langer worden. Of ik gebruik de Pro XXL Extension mascara van L’Oréal met twee mascara’s in een pen. Eerst een dun laagje mascara opbrengen (stap 1) en dan kort daarna (stap 2) de mascara met fibres er overheen aanbrengen. Dat geeft enorm veel volume. Een fijne tussenoplossing tot de volgende wimperextension behandeling!

