Eenzaam? Neem geen huisdier in een opwelling!

„Mensen spenderen nu veel tijd online en zien hier allerlei schattige diertjes voorbijkomen, een reden temeer om bij ons aan te kloppen om te adopteren. Je kunt een huisdier ook zien als een gezellige, nieuwe aanvulling van je gezin.”

Keerzijde

„Het is fijn dat er zoveel meer interesse is om dieren te adopteren, maar er zit ook een keerzijde aan de medaille. Er zijn namelijk mensen die nu een huisdier nemen omdat ze zich eenzaam voelen en alle tijd van de wereld hebben. Maar wanneer alles weer normaal is en ze teruggaan naar hun drukke leven, hebben ze misschien geen tijd meer voor het dier. Daarom zijn we ook streng in onze selectie.”

Digitaal

„Alles verloopt nu volledig digitaal. Vroeger konden mensen gewoon het asiel binnenlopen om hun potentiële huisdier te ontmoeten, maar nu doen we eerst een online selectie. Een belangrijke vraag die we tijdens deze selectie stellen is: ‘Wat is je normale situatie, los van corona?’ Het antwoord op deze vraag is natuurlijk bepalend voor het succes van de match.

Als na de selectie de uitkomst positief is, volgt er een afspraak – met maximaal twee personen – om het dier in het asiel te ontmoeten. We krijgen altijd een overvloed aan mails en telefoontjes binnen als we een nieuwe kitten online zetten, dus we moeten de kandidaten ook goed analyseren. We willen natuurlijk het best mogelijke scenario voor het diertje.”

Katten in quarantaine

„De dieren zijn zeer afhankelijk van hun verzorgers, dus we hebben meteen beslist om alle verzorgingsteams te scheiden, zo gaan we eventuele kruisbesmetting tegen. Ook hebben we het asiel eerst drie weken gesloten voor het publiek. We werken dus pas sinds vorige week weer op afspraak.

We hebben al een aantal dieren opgevangen uit huizen die besmet zijn met het coronavirus en zij zijn meteen in quarantaine gezet. Er is dan geen besmettingsgevaar meer als ze geadopteerd worden. Maar we volgen de ontwikkelingen met huisdieren en het virus natuurlijk nauwlettend.”

Coronapakket

„Zodra een kat geadopteerd wordt, kun je er een ‘coronapakket’ bij nemen. Dit bestaat onder andere uit een reismand met spulletjes zoals een fleecedeken, een pipet om te ontwormen en voeding. Het is alles wat je nodig hebt om één maand lang voor jouw kat te kunnen zorgen. De overhandiging hiervan gebeurt uiteraard ook met naleving van de anderhalve meter afstandsregel.”

Financieel moeilijk

„Financieel gaat het niet zo goed met ons. Het pension dat onze grootste inkomstenbron is, staat dat nu volledig leeg. Ook al onze evenementen voor fondsenwerving zijn ondertussen afgelast.” Check voor meer informatie hun website.