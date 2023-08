’Wij werken met een zakgeldmethode, omdat onze salarissen nogal verschillen’

„Het kan er bij ons thuis hectisch aan toegaan omdat Midas autistisch is en een flinke ontwikkelingsachterstand heeft”, vertelt Jet. „Mentaal is hij eigenlijk twee. Hij begint net een beetje te praten, een hele mooie stap. Dit jaar gaat hij voor het eerst naar een speciale school.”

Koortsaanvallen

„Bot gezegd weten we niet beter, omdat hij ons eerste kindje is. Je went er eigenlijk aan.” De komst van Lotte veranderde dat enigszins. „Midas kreeg koortsaanvallen van alle prikkels die zo’n kleintje met zich meebrengt. Daar schrik je als ouders natuurlijk wel van.” Het deed haar beseffen dat ze extra rekening met Midas moeten houden. „Een verjaardag bezoeken of spontaan met het gezin naar de bioscoop gaan zit er voor ons bijvoorbeeld niet in.

Lotte is gek op haar grote broer en speelt graag met hem. „Dat is helaas niet vaak wederzijds”, ziet Jet. „Negen van de tien keer eindigt het in een vechtpartijtje, omdat hij niet op zijn dansende zusje zit te wachten. Dat vind ik sneu voor haar. Ze zijn nog jong, dus ik denk dat het beter gaat als ze elkaar straks wat meer kunnen aanvoelen.”

Minimalisme

Het feit dat Midas niet goed tegen prikkels kan, is echter niet de drijfveer van haar minimalistische leefstijl. „Alhoewel veel mensen het verwachten, heeft dat er niks mee te maken.” Ze vertelt over de uitgebreide hobbykamer die ze tot 2017 had. „Ik naai graag, dus overal lag meters stof. Na een tijdje werd dat me te veel en kon ik de chaos niet meer overzien. Ik besloot iets nieuws te proberen en deed wel tachtig tot negentig procent van mijn hobbyspullen weg.”

Dat beviel zo goed, dat ze ook de rest van het huis onder de loep nam. „Ik realiseerde hoeveel overbodige spullen we eigenlijk hadden. Ook die gingen de deur uit. Sindsdien speelt minimalisme een grote rol in ons leven. Het geeft me overzicht en houdt me lekker rustig.” Er valt niet snel iets om, het scheelt veel geld en het zorgt ervoor dat je meer tevreden bent met wat je hebt, somt Jet op. De kinderen moeten het doen met het speelgoed dat er is en een oude, kleine gangkast dient inmiddels als kledingkast.

Huishouden

„En het scheelt enorm veel in het huishouden”, stelt ze enthousiast vast. „Doordat niet overal spullen liggen, heb je alles veel sneller schoon. Met rondlopende kinderen moet ik soms wel een paar keer per dag rondom de tafel stofzuigen. Dan maakt het een enorm verschil of er vier of acht stoelen omheen staan.”

De taakverdeling in huis is duidelijk: Jet is verantwoordelijk voor twee derde van de huishoudelijke taken en Dirk neemt een derde op zich. „Wel zo eerlijk, want hij werkt 32 tot 36 uur per week als microbiologisch onderzoeker. Ik ben parttime apothekersassistent en werk 18 uur.”

Jet doet de was, houdt alles schoon en regelt veel papierwerk. Dirk zet het vuilnis buiten en zorgt voor het eten. „Hij had vroeger een bijbaantje als kok, dus dat is ideaal. Hij had nog wel eens commentaar op mijn kookkunsten, dus daarna liet ik het maar aan hem over”, lacht ze. Ook in de keuken komt het minimalisme terug. „We hebben geen duizend-en-een kruiden; die wil ik niet allemaal in de kast hebben staan. Dirk maakt altijd wel iets lekkers met wat er in huis is.”

Financieel

„Wij werken met een zakgeldmethode, omdat onze salarissen nogal verschillen”, vertelt Jet over de financiële situatie. „Ik ben MBO-geschoold en Dirk universitair. Ook maakt hij meer uren dan ik. We doen alles op één grote hoop en krijgen daarvan allebei 300 euro ’zakgeld’ per maand.” Wat overblijft, gaat naar de gezamenlijke betaal- en spaarrekening.

„Van het zakgeld betalen we onder andere nieuwe kleding, telefoonkosten en individuele uitjes. Hij hoeft zo niet te betalen voor mijn dagje sauna met een vriendin en ik niet voor zijn biertjes in de kroeg.”

Horrorvakantie

Op de vraag of het gezin deze zomer nog in het buitenland is geweest, antwoord Jet resoluut ’nee’. „Vorig jaar zijn we een weekje naar Denemarken gegaan met mijn lieve schoonouders, maar dat was echt niet fijn voor Midas. Hij was drie dagen achter elkaar overprikkeld en zat al die tijd binnen met koortsaanvallen. Daar kwam ook nog eens buikgriep bij kijken waardoor iedereen om de haverklap naar ’t toilet moest.”

Een horrorvakantie, blikt ze terug. „Dat was niemands schuld, maar we hebben ons daarna voorgenomen om voorlopig niet meer zo ver van huis te gaan en niet al te lang weg te blijven. Dit jaar zijn we een midweekje naar Otterloo gegaan, dat was heel gezellig.”

„Een vakantie is voor ons een beetje als sporten”, vergelijkt Jet. „Het is hard werken, maar achteraf ben je blij dat je het hebt gedaan. We hebben genoten van de tijd met elkaar en zagen mooie ontwikkelingen bij Midas.” Aan uit eten gaan durfden ze zich niet te wagen. „Midas kan niet goed stil zitten en vindt weinig dingen lekker. Als het hem niet bevalt, gilt hij alles bij elkaar en rent hij weg. Je komt door al het opletten dan zelf niet eens aan eten toe.”

Tip

„Als ik mensen één tip mag geven, is dat om helemaal voor jezelf te leven. Vroeger was ik een ongelukkige, kakelbonte kameleon. Ik paste me altijd aan en anderen en zette mezelf nooit op de eerste plek.

Daar was ik na een tijdje klaar mee. Ik nam ontslag bij een eerdere baan en ging iets doen dat ik veel leuker vond. Ook vonden mensen het te bizar voor woorden dat we niet echt aan kraamvisite hebben gedaan. Tja, we wilden die tijd gewoon liever voor onszelf en hebben daarbij naar ons eigen gevoel geluisterd.”

