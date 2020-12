Marije: De schuldsanering was mijn redding

Marije durfde haar post niet meer te openen. Ⓒ Foto: Unsplash

Marije (42) zat zo’n tien jaar geleden diep in de schulden. Om hulp vragen durfde ze niet, want ze schaamde zich. Vier jaar geleden was ze voor het eerst schuldenvrij, maar de angst is gebleven. „Ergens zit de angst dat het weer fout gaat.” Met haar verhaal wil ze anderen helpen: „Ik wil mensen laten zien dat er hoop is, als je maar openstaat voor hulp.”