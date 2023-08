B&B Vol liefde-Marian (68): ‘In badpak heb ik een goed figuur’

Voor onze populaire rubriek ’Mooi op elke leeftijd’ zetten we vrouwen van alle leeftijden in het zonnetje. Want wij vinden alle vrouwen mooi: ongeacht gewicht, maat en/of ’schoonheidsfoutje(s)’. Wat is jouw beautygeheim en waarvan ga jij stralen? En wat houdt jou jong? Deze week de goed verzorgde Marian Trott (68), uit ‘B&B Vol liefde’. Marian heeft aan het RTL-programma helaas geen relatie overgehouden, maar heeft nog steeds contact haar mannelijke logees. Ze is momenteel in Nederland.

’Iedereen denkt sinds mijn deelname aan ’B&B Vol liefde’ dat ik de hele dag alleen maar horizontaal op een zitzak aan het zwembad lig, maar ik werk keihard hoor.’ Ⓒ RTL/Eigen beeld