B&B Vol liefde-Marian (68): ‘Mannen kijken nog steeds naar me’

Voel jij je zo jong/oud als je bent?

„Ik voel me hartstikke jong! Als ik andere vrouwen van mijn leeftijd zie, zijn dat vaak van die ‘tantes’ geworden. Ik loop nog steeds rond in mijn spijkerbroek met gaten en draag leuke hoedjes. Toen de filmploeg van ‘B&B Vol liefde’ bij mij in Portugal over de vloer was, waren dat allemaal van die leuke jonge mannen. Ik wilde ze allemaal adopteren! Ik ga veel liever met jonge mensen om in plaats van met oude vrouwen die het over taarten bakken hebben.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Op dit moment ga ik door een onrustige periode. Ik ben door een oud-medewerker opgelicht voor 120.000 euro en werd zelfs bedreigd. Maar er zit nu een advocaat op en we wachten op de rechtbank in Portugal. Laten we hopen dat er snel wat gaat gebeuren. Ik vlieg wel gewoon weer terug naar Portugal halverwege september. Maar eerst ga ik nog een weekje op vakantie om even bij te komen van alle drukte. Ik ga met mijn vriendinnen die ook in ‘B&B Vol liefde’ te zien waren op een cruise naar Frankrijk en Italië.

De opnames voor het programma waren ontzettend leuk. Ik doe het zo weer! Ik heb er veel vrienden aan overgehouden. Ik heb op dit moment geen contact meer met Ed, want er was gewoon geen klik. Voor een echte relatie wordt het dan lastig. Maar mijn hoofd staat er nu ook niet naar met alle toestanden in Portugal en mijn hondje Amy is helaas ziek. Ze krijgt in Frankrijk een openhartoperatie. Het is een beetje te veel bij elkaar. Er is ook maar vijftig procent kans dat Amy het overleeft. Ik houd zo veel van haar, zij gaat voor alles. Amy is pas acht jaar. Maar als de operatie slaagt, dan kan ze gewoon veertien of vijftien jaar worden zonder problemen.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Dat ik al mijn haar nog heb. En dat ik dingen durf te dragen die niet iedereen draagt. Dat vind ik fijn. Mensen vragen vaak: ‘waar heb je dat nou weer gekocht?’ Ik houd niet van gewone kleding. Het hoeft niet altijd duur te zijn hoor. Ik draag gewoon graag leuke hakjes en doe wat make-up op. Ik neem daar echt de tijd voor. In de uitzendingen was ik vaak te zien in mijn witte badpak. Daar heb ik zo veel aanvragen voor gekregen! Misschien dat ik ze zelf ga ontwerpen en laat produceren als ik een minimale oplage heb. Ik verkoop ze graag.”

"Soms word je niet mooier van al dat geprik en getrek"

Waarmee ben je minder blij?

„Dat ik altijd moet oppassen met wat ik eet, want anders word ik moddervet! Ik ben nu eigenlijk ook weer te zwaar. Ik krijg in Nederland zo veel visite en ’s avonds weer aan de borrel, dat doe ik in Portugal niet. Ik ben ook minder blij met mijn rimpels, nu ik ouder word. Als ik mezelf in badpak zie lopen, vind ik dat ik een goed figuur heb. Mannen kijken ook nog steeds naar me. Ik ben toch nog niet helemaal uitgerangeerd. Ik mag er nog zijn; op naar de zeventig.”

Wat houdt je jong?

„Lekker hard werken. En met jonge mensen omgaan. Werken is gezond, dat houdt je jong. Ik vind werken gewoon hartstikke leuk en doe het graag. Als je hele dag op een stoel gaat zitten word je vanzelf oud. Dan kun je met niks meer meedoen en weet je bijvoorbeeld niet hoe je telefoon of social media werkt. Ik blijf dit nog jaren doen. Er is nu dus helaas geld verdwenen, maar dan denk ik; schouders eronder en er weer tegenaan.

Iedereen denkt sinds mijn deelname dat ik de hele dag alleen maar horizontaal op een zitzak aan het zwembad lig, maar ik werk keihard hoor. Als ik de afleveringen terugkijk lig ik alleen maar te luieren, maar ik lig normaal nooit op die stoel buiten. ’Horizontaal’ is mijn nieuwe bijnaam, maar daar lach ik om. En daar is niks mis mee, zou Olof zeggen!”

Heb je een beautygeheim?

„Niks bijzonders hoor. Ik doe eigenlijk heel weinig. Ik heb één of twee keer botox gedaan en dat is het. Ik omarm nu mijn leeftijd en soms word je niet mooier van al dat geprik en getrek. Ik heb op dit moment een hernia, want ik ben een tijd geleden van de trap gevallen. Maar normaal loop ik iedere ochtend een rondje en doe ik honderd buikspieroefeningen per dag. En natuurlijk af en toe aqua aerobics in het zwembad met mijn huisvriend Eduardo en vriendinnen. Ik probeer dus wel fit te blijven, dat vind ik belangrijk. Maar vaak ben ik de hele dag zo druk bezig, dat ik ’s avonds uitgeblust voor de tv lig. Ik moet het bewegen weer gaan oppakken.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Ik heb inmiddels bijna zevenduizend volgers op Instagram en krijg alleen maar positieve berichtjes. Mensen zeggen allemaal: ‘we houden van jou. We vinden je lief.’ En ik ben ook echt heel lief, eigenlijk te lief. Ik heb nog geen negatieve reacties gehad, dat geeft mij een goed gevoel. Daar heb ik zelfvertrouwen door gekregen. Ik hoef dus zeker niet in een hoekje te gaan zitten, mensen vinden me een leuke vrouw.”

Heb je een levensles?

„Als ik op mijn leven terugkijk, heb ik veel heftige dingen meegemaakt. Dat vind ik niet leuk, maar het is jammergenoeg wel zo. Ik heb veel verkeerde mannen in mijn leven gehad. Tijdens mijn eerste huwelijk heb ik vierentwintig jaar in een glazen kastje geleefd. Ik mocht nergens komen en wist niet meer hoe ik moest lachen. Daarna heb ik een lieve man gehad, maar die is helaas overleden aan kanker. Dat was de liefde van mijn leven. De derde man was een alcoholist. Daarom werk ik misschien zo veel, dan hoef je niet na te denken aan al die ellende. Het heeft me sterk gemaakt. En ik geloof nog steeds in de liefde hoor. Die nieuwe man hoeft niet rijk te zijn, maar hij moet me wel een keer mee uit eten kunnen nemen. Soms vraag ik me af of er überhaupt nog wel een man is die mij een etentje kan betalen. Maar ik hoop dat ik alsnog iemand tegenkom, waarbij ik meteen denk; die vind ik leuk!”

