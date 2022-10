’Hou op met die ’eerlijke’ posts: je zit toch ook niet met de deur open te poepen?’

Moet dat nou?

„Ik word er altijd een beetje rommelig van in mijn hoofd, van vrouwen die in een soort oma-gaas-onderbroek met een enorme lap kraamverband tussen de benen en zo’n striae-buik over de rand geblubberd met een baby in de arm, in vol ornaat, op Instagram staan. ’Moet dat nou?’, denk ik dan. Maar in de wereld van schone schijn is dat dus blijkbaar nodig, die rauwe andere kant.

Koddig kanten stringetje

Waar ik recent nog schreef over het onrealistische perfecte plaatje in het kraambed wil ik er nu voor pleiten vooral niet in een enorme drang naar een tegengeluid door te slaan. We snappen ook zonder dat je het laat zien wel dat je het na je bevalling niet met een koddig kanten stringetje en inlegkruisje afkan. En dat je buik niet binnen een week weer volledig is teruggeveerd in een sixpack, behoeft ook geen nadere uitleg.

Lekker naturel

Ze komen te pas en te onpas voorbij op social media en ze moeten een eerlijk beeld schetsen. Geloof mij; dat doen ze niet. Geen beeld op social media is namelijk eerlijk. Aan elke foto is een zorgvuldige styling voorafgegaan en over vrijwel alle foto’s zit toch een klein filtertje. Het is nooit een foto-maken-meteen-plaatsen-situatie. Het is altijd minstens dertig foto’s maken, andere pose, even wat meer licht, beetje bewerken, de allerbeste kiezen en dan doen alsof je zo lekker naturel bent, daar op de kiek.

Ravage van het lijf

Let er maar eens op; vrouwen die zich met al hun postpartum-drilbuiken blootgeven, zijn vrijwel allemaal slank. Die buik hangt, maar de benen zijn to die for. Of ze zitten onder de striae, maar hebben wel een prachtige kop met haar en een slaapkamer die zo uit een interieurblad lijkt te komen. Of gewoon een baby die zó mooi is, dat je helemaal niet naar de ravage van het lijf kijkt.

Drol op Instagram

Hou het gewoon lekker bij je, die kwetsbare plaatjes. Je gooit toch ook de deur niet open als je zit te poepen, laat staan dat je een foto van je drol op Instagram zet? Ja natuurlijk is dat óók het leven en moeten we onze ogen daar niet voor sluiten, maar kom op zeg: moet werkelijk alles gedeeld? Heb je werkelijk in alles bevestiging van de buitenwereld nodig?

Poppenkast

En als dat delen dus echt representatief zou zijn, dan hadden we er nog wat aan. Maar het komt voor bij 91% van slanke vrouwen, slechts 9% vrouwen met overgewicht durft het aan haar #postpartumlijf online te tonen, zo meldt mdpi.com. Een derde van die plaatjes zijn sportief of zelfs seksueel, zeg maar alles wat je je niet voelt als je net bevallen bent. Stop met die poppenkast, echt, stop.

Maakbare wereld

Ja, je lijf heeft een topprestatie geleverd en een baby op de wereld gezet, maar dat zegt niet dat jij je vellen, putjes en strepen dus maar mooi moet vinden. Laten we sowieso eens ophouden met die maakbare wereld, met dat eeuwige rechtlullen wat krom of in ieder geval hartstikke stom is. Met die ziekelijke hang naar ’het vooral leuk maken’. Het leven is gewoon op veel fronten dikke ruk, waaronder je lijf vlak na een bevalling.

Geen ponykamp

Alles moet maar mooi. Alles moet behangen met hashtags als #blessed, #alleenmaarliefde en #positive. Maar naast dat je zielsgelukkig bent met je baby, mag je best even een potje flink janken om dat nieuwe lijf, waar je maar niet aan kunt wennen. Ik zeg het zo vaak, maar het leven is geen ponykamp. En we moeten ophouden onszelf dat voor te houden.”

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.