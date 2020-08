’Het normaliseren van dikke lijven is ongezond’

„Body positivity begrijp ik echt niet als beweging. Begrijp me niet verkeerd, vrouwen mogen altijd trots op zichzelf zijn. Maar het normaliseren van ’dikke lijven’ vind ik iets anders; namelijk bewezen ongezond. Het is verstandig om vrouwen die gevaarlijk zwaar zijn - morbide obesitas - te helpen. En dat doe je niet door hun dikheid als ’normaal’ te bestempelen. Mooi, lief, en waard om van te houden wellicht; maar ’normaal’? Dat niet.”

Dodelijk vet

„Ik vind het dan ook dubieus dat Jinek dit item promoot zonder ook de problemen van overgewicht grondig te bespreken. Immers, 1 op de 3 mensen in Nederland heeft overgewicht! En het ergste is dat het een beweging betreft die geen kritiek duldt. Zeker niet als vrouw; dan zijn de social media-reacties namelijk pas écht niet mals. Soort militante tak van het feminisme of zo. 100.000 mensen hebben zelfs morbide obesitas; die kunnen er dus aan overlijden. Geschat wordt dat bij tussen de 5 tot 20% van de mensen met overgewicht er een medische oorzaak aan ten grondslag ligt. De rest is waarschijnlijk levensstijl, psychisch etcetera.”

„Het lijkt mij dat bij zo’n nationale gezondheidscrisis je dus hoofdzakelijk informeert over diëten en sporten, en niet over hoeveel vet op je lijf er nog best leuk uitziet in bikini. Want datzelfde vet kan dodelijk zijn; zet je dat dan ook bij de foto’s op insta...? Wat mij ook opvalt is dat de wetenschappelijke kijk hierop terzijde wordt geschoven. ’Dus jij bepaalt of iemand dik is of niet, en of dat mooi is of niet?’ Nee, een lichaam kan aantoonbaar te dik zijn, dat is niet een subjectief label maar een medisch oordeel.”

Geld

„En op basis van die wetenschap zien we dat mensen in de westerse wereld alsmaar ongezonder worden. Daar moeten we echt iets aan doen. Want het tast de kwaliteit van leven aan en kost de gezondheidszorg bakken met geld.”