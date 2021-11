’Hoe kies ik de juiste foundation in de winter?’

„Deze periode van het jaar is inderdaad een lastige als het op de juiste huidskleur aankomt. De gebronsde vakantiehuid is definitief verdwenen en de verwarming, afgewisseld met de kou van buiten, doet de huid ook niet per se goed.

Tel daarbij op de momenten dat we weer een mondkapje op moeten en je weet: mijn huid gaat daar echt niet beter van worden. Een wat fletse, bleke look is het resultaat. En daar zit natuurlijk niemand op te wachten, vooral niet met de feestdagen die in aantocht zijn en waarop je juist dolgraag een beetje wilt shinen!

Lichtere kleur

Maar geen nood, er zijn volop fijne foundations te koop die wonderen verrichten en die ook niet direct ’verraden’ dat je make-up draagt. De kunst is namelijk om dit hulpmiddel zo te dragen dat het lijkt alsof je helemaal niets op het gezicht hebt gesmeerd.

Het klopt inderdaad dat je een andere foundation nodig hebt in de winter dan in de zomer! In de zomer is je huid immers wat donkerder en in de winter op zijn lichtst. Dan kies je dus ook voor een lichtere kleur. Foundation is als het ware de basis van je make-up en egaliseert de huid niet alleen qua looks, maar ook qua kleur.

Keuze te over

De kunst is om niet alleen de juiste kleur te kiezen, maar ook de juiste soort foundation bij jouw huidtype. Je kunt kiezen uit een vloeibare foundation, een mousse, een stick, losse poeder, crème of een compacte poeder. Daarnaast zijn er ook nog glanzende en matterende keuzes.

Bij een normale huid kun je alle varianten gebruiken, bij een droge huid liever de oliebasis-variant en geen sticks. Wil je liever een dagcrème en foundation inéén? Dan is een BB-crème erg geschikt. Een toevoeging van een spf-factor lijkt onnodig in de winter, maar bedenk dat ook dan de zon kan schijnen, dus dit is geen overbodige luxe als je vaak buiten bent.

Kaak of nek

„Het is best lastig om de juiste kleur te bepalen voor je foundation. Kijk of je huid een roze (koele), gele (warme) of meer olijfkleurige (neutrale) ondertoon heeft. Een handige truc: zijn de aderen op je handen groen van kleur? Dan heb je een warme ondertoon. Blauw of paars? Dan val je in de categorie koele ondertoon en als je geen verschil ziet, is dit de neutrale kleur.

Wie vaker voor gouden sieraden kiest, heeft doorgaans een warme ondertoon, wie voor zilver gaat meestal een koele. Foundation voor de warme huid is wat gelig, roze past beter bij de koele tinten. Het kan ook zijn dat je meerdere kleuren foundations nodig hebt voor diverse periodes van het jaar.

Zoals gezegd is een spf-beschermingsfactor ook in de winter geen overbodige luxe als de zon regelmatig schijnt en je veel buiten vertoeft. Testen van de kleur doe je bij voorkeur op de kaak of in de nek, liever niet op de hand, want die is toch altijd wat donkerder van kleur.

Tip: check als je eenmaal een favoriet merk hebt op findation.com hoe je kunt overstappen op een ander merk zonder dat je weer opnieuw moet zoeken naar de juiste kleur. Kies bij een egale huid voor een transparante, vloeibare versie en voor semi-dekkend als je wat meer te camoufleren hebt. Last van pukkels of oneffenheden? Dan is een concealer een extra tool waarmee je de minpunten vooraf aanstipt.

Natuurlijke look

Het aanbrengen van foundation doe je eventueel met de vingers (maar dan voor en na goed handen wassen), met een speciale kwast/brush of met een beauty blender-spons in druppelvorm, die je een beetje natmaakt met water.

Tip: breng de foundation vlak na het douchen aan als de huid nog wat vochtig is, dat smeert goed uit. Liever niet te opvallend opgemaakt? Meng dan een paar druppels met je eigen dagcrème voor een natuurlijke look.

Verdeel de emulsie gelijkmatig op het gezicht en vergeet daarbij ook de hals en het decolleté niet. Gemorst? Haal de vlekken dan uit de kleding met een mengsel van witte wijnazijn en water, scheerschuim of een afwasmiddel.

Tanning drops

Liever geen foundation, maar wel een mooie kleur? Dan is een zelfbruiner/tanner ook een optie in de wintermaanden. Mijn eigen geheim is bijvoorbeeld de tanning drops van Marc Inbane. Ik meng een druppel of 4-5 wekelijks met mijn dagcrème en dat zorgt voor een mooie, natuurlijke gloed.

Daarna poeder ik af met een grove kwast en mijn favoriete bronzer van Guerlain met een licht gouden gloed. In de avonduren voor een feestje kun je die wat steviger aanzetten om wat meer goud tevoorschijn te toveren. Op deze manier rek ik nog even de nazomerse weken.

Wel gebruik ik een lichtere bronzer in de winter dan in de zomer, om het er niet uit te laten zien als de ultieme zonnebank-look, want die sla ik dankzij deze truc sowieso over. Daar waar ik als tiener urenlang bakte in de zon (ingesmeerd met pure olijfolie) kijk ik nu wel uit!

Deze lichtere bronzingpoeder is overigens ook heel handig om op de oogleden te gebruiken, want dan hecht de oogschaduw een stuk beter. Draag je iets met korte of driekwartmouwen, of een galajurkje dat strapless is of korte mouwen heeft? Dan is het ook handig om met diezelfde grove kwast een paar streken aan te brengen op de armen en het decolleté voor een instant gebronsde look.”

OPROEP!

Heb je ook een prangende modevraag waarop je dolgraag een antwoord zou willen weten? Bijvoorbeeld hoe je voor bepaalde kleuren kiest, waar je met maat 42 schoen als vrouw terecht kunt of welke materialen superstretch zijn… Stuur dan een mail naar k.querfurth@telegraaf.nl en wie weet komt jouw vraag aan bod in de volgende Kim’s Kwestie.