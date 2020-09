Laura (49): Sinds de overgang is mijn taille verdwenen

Voel jij je leeftijd?

„Nee, helemaal niet. Ik blijf me erover verbazen hoe snel de jaren voorbij zijn gevlogen. Hoe ouder ik word, hoe sneller het lijkt te gaan. Ik voel me goed en zit lekker in mijn vel!”

Heb jij een beautygeheim?

„Ik brul altijd tegen mijn vriendinnen: ’Het blauwe blik van Nivea is mijn geheim!’ Een heerlijke crème die ik dagelijks smeer. Ik drink verder ruim 2 liter water per dag en vind het heerlijk om mijn lichaam en gezicht te scrubben.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Meestal word ik zo’n vijf jaar jonger geschat. Dat zie ik als een compliment, heeft die Nivea toch geholpen, haha!”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Mijn lengte (1.86 m.) en mijn volle bos kroeskrullen. Mijn krullen zijn bijzonder, want ik ben helemaal Hollands en mijn ouders hebben ze niet. Vroeger werd ik er mee gepest; dan zeiden ze ’Diana Rossie met je haar in een bossie’. Ik was ook nog eens de langste van de klas en dan ben je helaas al snel het mikpunt van pesterijen. Het pesten ging door tot 4-mavo. Maar nu ben ik juist blij met mijn lengte en krullen. Als ik ergens arriveer, stapt er echt iemand binnen.”

Waarmee ben je minder blij?

„Ik zit nu sinds anderhalf jaar in de overgang en mijn taille is sindsdien als sneeuw voor de zon verdwenen. Dat mijn figuur zo is veranderd, vind ik wel jammer, helemaal omdat er niet tegenaan is te lijnen. Verder is mijn bovenste ooglid wat gaan hangen waardoor ik hoofdpijn krijg. Als ik in de spiegel kijk denk ik: ’Daar mag wel wat aan gebeuren’. Ik denk dat ik na de coronamaatregelen in gesprek ga met een arts hierover.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Dat mijn totaalplaatje klopt. Ik ben pietje precies wat betreft mijn uiterlijk en ga altijd tiptop de deur uit. De meeste tijd zit in mijn haar, die bos krullen is moeilijk onder controle te houden. Naar mijn werk draag ik mijn haar altijd vast, maar voordat ik een elastiekje om mijn haar heb weten te binden ben ik wel even bezig.”

Laura met haar haren in een staart Ⓒ Eigen foto

Ben je waar je had willen zijn?

„Ja, ik ben trots op waar ik sta. Het heeft me geholpen om altijd dicht bij mezelf te blijven en naar mijn innerlijke gevoel te luisteren.”

Wat houdt je jong?

„Hard werken. Ik vind het heerlijk om mij te richten op mijn carrière en op die manier in de running te blijven. Daar haal ik veel energie uit. Momenteel werk ik parttime, maar ben op zoek naar een baan waar ik weer meer uur kan gaan werken.”

Heb je een levensles?

„Luister altijd naar je innerlijke stem. Dat advies geef ik mijn vriendinnen ook altijd, omdat die meestal klopt. Ik pas dit altijd toe in mijn dagelijks leven. Geeft iets me een raar onderbuikgevoel? Dan ben ik op mijn hoede en doe ik iets niet. Verder ben je nooit ergens te oud voor. Als je iets wil, kom je heel ver. Zo ben ik nu - inmiddels 49 - aan het solliciteren op een nieuwe baan. Dat zal ook niet iedereen meer durven. Maa wie niet waagt, wie niet wint.”

Wil jij ook in deze rubriek? Wij zoeken nog leuke, vrouwelijke dertigplussers. Reageer vooral ook als je 50, 60 of ouder bent. Mits je maar lekker in je vel zit! Stuur een mailtje met je naam, telefoonnummer, motivatie én twee actuele foto’s (portret en totaal) naar [email protected].