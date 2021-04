Daghoroscoop 3 april - Loop niet in die val, Ram!

VANDAAG JARIG

Je loopbaan kan je in een nieuw circuit hebben gebracht, waardoor je vriendelijker en socialer bent geworden. Je kunt op uiteenlopende manieren scoren en dit jaar kunnen enkele van je liefste wensen in vervulling gaan. Zorg ervoor dat je bijblijft in je vakgebied en kennis.

ZONDAG JARIG

In je liefdeleven valt weinig opwinding te verwachten; eventuele activiteiten zullen van korte duur zijn. Zoals de afgelopen jaren zal rust overheersen, gelukkig maar. Je kunt op dezelfde voet verder gaan – gehuwden blijven bij elkaar, singles blijven single. Vrienden blijven je trouw.

MAANDAG JARIG

In de huidige cyclus van je leven is je onafhankelijkheid van belang. Je wilt het leven leiden zoals je het wilt en de dingen doen op jouw manier. Anderen zijn minder belangrijk en het sociale leven trekt je minimaal. Degenen die bij je leven betrokken zijn, zullen dat voor lief moeten nemen.

RAM

Je staat aan de vooravond van een periode waarin voorzichtigheid geboden is op het romantische vlak. Door jaloezie kun je in een val lopen en het weekend kan worden verpest door aantijgingen die op niets gebaseerd zijn. Blijf terughoudend.

STIER

Ver van huis zul je je het prettigst voelen; het zien van vergezichten vrolijkt je op. Thuis kun je je ook verliezen in een film of roman die zich in een andere wereld afspeelt. Wilskracht werkt in je voordeel als je problemen hebt.

TWEELINGEN

Familieconnecties kunnen voor sociale voordelen zorgen waarmee je je netwerk kunt uitbreiden. Houd er rekening mee dat je de volle lading kunt krijgen als je je naasten je mening opdringt. Wees niet rancuneus.

KREEFT

Je kunt het ook tijdens het paasweekend druk hebben met je werk. Het kan nodig zijn klanten te ontmoeten om zaken te bespreken die binnenkort aan de orde komen. Reserveer ook voldoende tijd voor je gezin.

LEEUW

Als je gisteren genoeg discipline hebt opgebracht, kun je van een lui weekend gaan genieten. Heb je het echter laten versloffen, dan zit je nu in de rommel. Pluis de kranten uit als je op zoek bent naar een andere baan.

MAAGD

Laat je door niets weerhouden om er een plezierig weekend van te maken; je enige probleem kan zijn dat je moe wordt. Trek met de vrienden van je partner op, dan worden zij ook jouw vrienden. Nodig ze uit voor een brunch als het weer kan.

WEEGSCHAAL

Een naaste kan het heel druk hebben met zijn/haar werk en behoefte hebben aan steun en aanmoediging. Verdiep je in een verbouwing van je huis als je gezin groter wordt. Bespreek financiële problemen met je ouders.

SCHORPIOEN

Je bespaart jezelf veel problemen door op details te letten. Als je moet werken, kan dat vervelend zijn vanwege een humeurige baas. Door je werk grondig te doen, krijg je misschien een woord van lof.

BOOGSCHUTTER

Als werk profitabel verloopt, wil je natuurlijk dat het zo blijft. Werk door en rust niet op je lauweren. Neem, als je ondernemer bent, mensen aan en til je bedrijf naar een nog hoger niveau. Zorg ook voor ontspanning.

STEENBOK

Je gevoel voor normen en waarden kan je gaan verwarren als romantische emoties het kookpunt bereiken. Neem afstand van een vervelende situatie en blijf ontwikkelingen steeds een stap voor. Schaad je reputatie niet.

WATERMAN

Luister naar je lichaam als je loom bent. Doe kalm aan en mijd zwaar werk. Je kunt dit weekend achter de schermen vooruitgang boeken. Sta niet te kritisch tegenover vragen die je zonder veel moeite kunt beantwoorden.

VISSEN

Persoonlijke relaties worden op de proef gesteld als vrouwelijke en mannelijke energie binnenshuis botsen. Geen geschikt moment voor het nemen van risico’s en ingrijpende beslissingen. Ga gevoelige discussies uit de weg.

