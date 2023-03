’Mijn man schaamt zich voor mijn baan’

DE VRAAG

Net voor corona kwam ik in een burn-out terecht. Jarenlang fulltime werken voor een bank met eindeloze reorganisaties in combinatie met het runnen van een gezin met man en drie kinderen hebben mij opgebroken. Sinds een klein jaar werk ik in de zorg. Met heel veel plezier. Ik ben er enorm op achteruit gegaan in salaris, maar ik haal enorm veel voldoening uit mijn werk. Daarnaast heb ik nu meer tijd voor onze kinderen van zeven, tien en elf en heb ik veel meer energie.

In eerste instantie was mijn man enthousiast dat ik weer aan het werk wilde gaan. Hij vond het zelfs mooi dat ik voor dit werk koos. Natuurlijk gingen we er in inkomen op achteruit, maar ons huishouden loopt nu op rolletjes en onze drie kinderen zijn nu drie blije eitjes. Alleen loop ik nu tegen het volgende aan.

Mijn man vraagt steeds vaker wanneer ik weer op zoek ga naar een échte baan. Een baan waarbij ik geen ’billen hoeft te poetsen’ of ’steunzolen aan hoef te trekken’. Het lijkt wel of hij zich schaamt voor mijn huidige werkzaamheden. Hoe maak ik hem duidelijk dat ik echt niet van plan ben om weer die carrièrevrouw te worden die ik ooit was? We hebben het echt goed samen, alleen zijn stomme grappen en zijn constante gezeur wanneer ik nou weer eens echt aan het werk ga ben ik spuugzat.

HET ANTWOORD

Ik vermoed dat iedereen die jouw vraag leest onmiddellijk denkt: wat een nare/vreselijke man. Ga bij hem weg! Happy wife – happy life. Wat zeurt hij nou? Alleen... Als het probleem andersom zou zijn? Dat jouw man na een burn-out in de zorg terecht zou zijn gekomen en daar heel veel voldoening uit put? En dat jij nu degene bent die het merendeel van het inkomen verzorgt? Iedereen begrijpt dan dat die (financiële) last die jullie eerder samen droegen nu voor het grote deel op jouw schouders neerkomt. Iedereen snapt dan dat jij het ergens niet eerlijk vindt dat hij dan meer tijd met jullie kinderen samen kan doorbrengen. Dat hij dan degene is die ervoor zorgt dat het huishouden op wieltjes loopt en dat jullie kinderen daardoor gelukkiger zijn.

Blijkbaar hebben jullie twee ooit de afspraak gemaakt dat jullie samen het gezin met alles wat daarbij komt kijken zouden gaan runnen. Jij bent degene die zich daar niet aan hield. Het feit dat hij achter je stond toen je na jouw burn-out weer aan het werk ging in de zorg is begrijpelijk. Ik denk dat hij alleen dacht dat dat van tijdelijke aard zou zijn.

Dat hij er grapjes over maakt komt voort uit onzekerheid vermoed ik. Dat jij, zijn vrouw, zo’n goede job inruilde voor een baan in de zorg strookt niet met het beeld dat hij van je had. Schaamt hij zich voor je? Misschien wel. Voor de buitenwereld waarschijnlijk vooral.

Ik vermoed dat er een bepaalde mate van afgunst bij hem speelt. Dat hij het liefst ook meer bij de kinderen zou willen zijn. Dat het verantwoordelijkheidsgevoel dat hij draagt als ’Hoofd Gezinsinkomen’ hem zwaar valt. Ik raad je aan om samen eens na te gaan in welke mate deze huidige situatie hem gelukkiger maakt en ook raad ik je aan om hem duidelijk te maken waarom dit (mooie maar onderbetaalde!) werk jouw zoveel voldoening geeft. Probeer ook in zijn schoenen te gaan staan tijdens dat gesprek. Ergens voel ik dat jullie twee hier wel aan uit gaan komen. En dat hij dan zijn grapjes en zijn opmerkingen laat voor wat ze zijn.

Liefs, Miriam

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.