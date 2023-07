’Deze humorvolle vrouw dronk me meteen onder de tafel’

In de zomer van 1998 was het in Nederland nat en somber, maar in Zuid-Frankrijk tikte het kwik de 40 graden aan. Reden voor Ralph, toen 24, om in de bus richting de Middellandse Zee te stappen. Toen had hij Suzanna nog niet eens ontmoet...

’Van dat stoïcijnse meisje in de bus transformeerde ze in een bijzonder leuke, humorvolle vrouw die mij op onze eerste avond al onder tafel dronk.’ Ⓒ Getty Images