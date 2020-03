Daghoroscoop 19 maart

VANDAAG JARIG

Jaar in, jaar uit is uw carrière belangrijk voor u geweest en zelfs in hogere mate sinds 2018. U moest er stevig tegenaan en daarvan zou u dit jaar de vruchten moeten plukken. Een deel van uw horoscoop verschaft geen verdere informatie en dat is rustig. Er zal weinig of niets veranderen.

RAM

Uw inzet in en rond het huis zal nuttig blijken. Ga een gesprek over het huishoudbudget niet uit de weg. Onderhoud kan wat rondshoppen vereisen voor apparatuur of iemand die u kan helpen op installatiegebied. Communiceer er helder over.

STIER

Vraag u af wat u wilt bereiken als u doelen najaagt die misschien allang gehaald zijn. Bij tijd en wijle is het van belang te luisteren en de lezingen en inzichten van anderen tot u door te laten dringen, ook als u het er niet mee eens bent.

TWEELINGEN

Er lijkt sprake van een tegenstelling tussen wat u wenst, wat u hebt en wat u zult krijgen. Probeer uit te vinden hoe u deze tegenstelling kunt overbruggen. Zet uw energie positief in. Hetgeen u overweegt kan worden doorgevoerd.

KREEFT

Praat over hetgeen waarin u gelooft en verdedig uw overtuigingen. Zie de zaken echter wel zoals ze zijn. Kennis is van belang om succes te halen. Bewaar geheimen die u zijn toevertrouwd. Verzorg uzelf nog beter dan anders en glimlach.

LEEUW

Gedachten en ideeën kunnen door uw hoofd razen en het is zaak ze meteen te noteren. Een creatief project kan er het gevolg van zijn. Haal achterstallig werk in als u wat langer alleen bent. Een paar dagen elders werkt louterend.

MAAGD

Maak in de mate waarin u dat zelf wilt, gebruik van creatieve expressie. Gebruikt u het voor uw werk dan kunt u hoog scoren. U kunt ook uitmunten in spreken in het openbaar of als u de leiding neemt van een campagne.

WEEGSCHAAL

U gedragen alsof de klant altijd gelijk heeft kan moeilijker zijn dan anders. Knarsetand maar stel u professioneel op als u met lastpakken te maken krijgt. Sloof u niet uit om iemand iets duidelijk te maken die toch niet luistert.

SCHORPIOEN

Op samenwerking rust zegen; uw huwelijk of een partnerschap is belangrijker dan anders. Doe kalm aan en laat zaken zich ontwikkelen in hun eigen tempo, ook als iemand u probeert te provoceren. Luister naar uw intuïtie.

BOOGSCHUTTER

Grijp een kans met beide handen om een meningsverschil met een recente tegenstander te bespreken. U kunt wat gereserveerd zijn en stippelt liefst de eigen weg uit, maar dat is vandaag een minder goede strategie.

STEENBOK

U kunt tevreden zijn; U bent energiek, enthousiast en gemotiveerd. Het zal een aangename verrassing zijn als u tijdens een sociale bijeenkomst in het middelpunt komt te staan. Grijp elke kans die u geboden wordt.

WATERMAN

Door verwarring en misverstanden kunnen ruzies ontstaan. Ook kunt u iets verkeerd begrijpen en kan een ingewikkelde knoop van overbodige angstgevoelens ontstaan. Een collega kan op uw zenuwen werken en dat is ws. wederzijds.

VISSEN

Een eerlijke maar gedecideerde benadering is een vereiste om de normale routine gaande te houden, zeker als er sprake is van latente spanning. Zakelijke en commerciële activiteiten hebben een gerede kans op financieel voordeel.