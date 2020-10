Daghoroscoop 12 oktober

VANDAAG JARIG

Emotioneel of financieel verlies trekt een wissel op uw gevoelsleven, maar bedenk, dat ook rouw een houdbaarheidsdatum heeft. Het bekende “appeltje voor de dorst” kan u redden uit een penibele situatie, maar eet het niet in één keer op want dan bent u alles kwijt. Ga goedgemutst 2021 in.

RAM

Loop niet achter de massa aan. Ga onorthodox te werk en voeg aan alles wat uit uw handen komt een element van verrassing toe. Uw intuïtie staat op scherp; u weet wat anderen willen of graag horen. Ontwikkel uw analytisch denkvermogen.

STIER

Dankzij een ontmoeting kan spanning afnemen en u zult blij zijn dat u ergens naartoe bent gegaan waar u geen zin in had. Laat u gelden en niet naar de achtergrond dringen. Geef een liefdesrelatie meer kracht door te zeggen wat u voelt.

TWEELINGEN

Probeer samen te werken met iemand wiens ideeën lijnrecht tegenover de uwe staan; u kunt er veel van opsteken. Wees praktisch in elementaire zaken , zoals gezondheid en werk. Accepteer een invitatie al kan het laat worden.

KREEFT

U kunt zaken naar uw hand zetten; uitstel hoeft geen afstel te zijn. Toon initiatief en sluit onderhandelingen af met een contract waarmee u het zelf eens bent. Houd uw financiën in de gaten; debiteuren kunnen onbetrouwbaar blijken.

LEEUW

Sta open voor de creatieve ideeën van de mensen om u heen. Een hindernis kan een zegen blijken en een ongeluk kan worden voorkomen dankzij een omleiding. Een lichamelijk ongemak verdwijnt naarmate u meer beweegt.

MAAGD

Hecht geen waarde aan de praatjes van iemand die denkt de waarheid in pacht te hebben op financieel gebied. Geef geen inzage in persoonlijke omstandigheden. U kunt een mooie winst boeken als u niet te onbescheiden bent.

WEEGSCHAAL

Doe wat u wilt doen op uw eigen manier, ook al probeert een naaste u te beïnvloeden of tegen te houden. U bent baas over uzelf, maar blijf diplomatiek. Negeer vleierij. Doe goed onderzoek voor u een nieuw product lanceert.

SCHORPIOEN

Iets wat u hebt verloren of op andere wijze bent kwijtgeraakt blijkt misbaar en dat lucht op. Laat gebeuren wat gebeuren moet als de situatie wat onoverzichtelijk is. Misschien kunt u alleen een zaak opzetten of voortzetten.

BOOGSCHUTTER

Plichten kunnen wrijving veroorzaken; probeer meer te delegeren en wees wat guller met een prijzend woord. Neem een besluit over een relatie; verzamel moed om een onhoudbare situatie te doorbreken.

STEENBOK

Anderen kunnen u gemist hebben en duidelijk maken dat iets niet leuk was zonder u; het zal uw dag opvrolijken. Toon originaliteit in uw werk. Verdwenen geld kan worden teruggevonden op een vreemde plek; stel liever geen vragen.

WATERMAN

U kunt tijdens een congres of vergadering iemand ontmoeten met wie u meteen op één lijn zit of een jongere kiest u uit als lichtend voorbeeld. Iets waarvan u dacht dat het verloren was, keert terug. Vecht voor uw reputatie.

VISSEN

U kunt de aandacht trekken van iemand die aan belangrijke touwtjes trekt. Maak duidelijk wat u wilt en wat u zou willen veranderen. Bepaal uw eigen tempo. Wees eerlijk, vooral tegen uzelf. Zorg dat uw banksaldo in balans blijft.