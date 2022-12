’Prijsstijging kinderopvang voelt als minachting naar werkende moeders’

Menskracht tekort

„We komen menskracht tekort, zo overal ongeveer. Talloze Nederlanders wachten al maanden op een medische ingreep, scholen weten nauwelijks nog hoe ze goed onderwijs moeten bieden omdat er geen personeel te vinden is en horeca sluit noodgedwongen een of meerdere dagen in de week de deur, omdat er niemand is om te bedienen.

Laag inkomen

Ondertussen verhoogt de kinderopvang de prijzen, wat an sich logisch is; ook daar stijgen de kosten. Ik kreeg vorige week door dat we 6% meer gaan betalen. Daar mag ik mijn handen mee dichtknijpen, er zijn verhogingen die aanzienlijk meer bedragen.

Een gemiddelde van 10% is voor de meeste ouders met een laag inkomen niet ook nog eens op te hoesten, helemaal nu de overheid duidelijk heeft gemaakt op geen enkele manier mee te buigen.

Werken moet lonen

Wat moet je, als je het niet meer kunt betalen? Dan haal je je kind van de opvang, ga je een of meer dagen minder werken en val je terug op meer toeslag. Met minder inkomen krijg je immers wel huurtoeslag, om maar eens iets te noemen. Werken moet natuurlijk wel lonen, alleen dat is iets wat in Nederland veelal anders uitpakt.

Geen idee

De reacties op mijn gemopper op social media zijn uit te tekenen. Veelal van een man van middelbare leeftijd: ’Dan had je maar geen kinderen moeten nemen.’ Of: ’Waarom zou ik mee moeten betalen voor de opvang van jouw kind?’

Deze man heeft geen idee. Dat hij over een jaar of vijftien, twintig door een vriendelijke verpleegkundige gevoerd wordt, is een ver-van-zijn-bedshow. En dat er straks geen verpleegkundigen meer te vinden zijn, realiseert hij zich totaal niet.

En maar klagen

Ook al te tackelen valt de opmerking dat de huidige generatie veel te veel wil. Drie keer per jaar op vakantie, allemaal een koophuis. We zouden somberder moeten leven, vindt de babyboomgeneratie, vanuit hun peperdure camper waar twee nagelnieuwe elektrische fietsen achter hangen. Hun eigen koophuis is inmiddels afbetaald en heeft een paar ton overwaarde. En maar klagen.

Misrekening

Nou hoest ik die 6% per maand wel op. Tref je het qua inkomen slechter en heb je ook nog eens een kinderdagverblijf dat 10% of misschien wel 15% op de prijs doet, dan kan ik me voorstellen dat je niet weet waar je óók dat geld nog eens vandaan moet halen. Alles wordt duurder, maar dan ook echt alles. En compensatie komt er dus niet, omdat de overheid een misrekening heeft gemaakt.

Fluitje van een cent

Het Centraal Planbureau zat een klein beetje ver naast de raming van de inflatie en de loonkostenstijging. Foutje, lossen jullie dat even op, ouders? De fout herstellen is niet mogelijk, terwijl het mij, net als het compenseren van de energierekening, een fluitje van een cent lijkt.

De Belastingdienst kan de systemen weer eens niet aanpassen, iets wat volgens de voorzitter van de vereniging voor ouders in de kinderopvang Boink ’volstrekt ongeloofwaardig’ is. Ik geloof er ook niets van. Kan niet ligt op het kerkhof. Wil niet ligt ernaast, of niet?

Dikke middelvinger

En zo zullen er weer een heleboel waardevolle arbeidskrachten verdwijnen. Dan maar lekker thuis bij de kinderen; ik begin het als groot voorstander van ’meer werken’ bijna te begrijpen.

Volgend jaar zullen we wel weer van een minister horen dat het met terugwerkende kracht niet zo handig is geweest allemaal. Het voelt als een dikke middelvinger aan iedere ouder die bijdraagt aan de Nederlandse economie.”

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een e-mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.