Met deze bijzondere cake gooi je hoge ogen!

Ingrediënten Angel Cake

250 g boter, zacht, plus extra voor het invetten

250 g kristalsuiker

5 middelgrote eieren

250 g bloem, gezeefd

½ tl vanille-extract

½ tl amandelextract

paar druppels roze voedselkleurstof (gel)

voor het glazuur: 200 g poedersuiker

2-3 el water

roze en gele voedselkleurstof (gel)

BEREIDINGSWIJZE ANGEL

Stap 1

Verwarm de oven voor op 190 °C (heteluchtoven 170 °C, gasstand 5) en vet een bakvorm in en bekleed met bakpapier.

Stap 2

Klop de boter en suiker in een kom tot een lichte, romige massa. Klop de eieren één voor één erdoor. Voeg de bloem toe en klop in 2 minuten tot een glad beslag.

Stap 3

Doe de helft in de bakvorm en strijk tot een dunne laag. Tik een paar keer hard met de vorm op het werkblad om luchtbellen te verwijderen. Voeg aan de rest van het beslag het vanille- en amandelextract plus wat roze kleurstof toe en meng tot het egaal roze is.

Stap 4

Doe in een spuitzak en spuit gelijkmatig over het witte beslag. Strijk voorzichtig glad. Tik weer een paar keer hard met de vorm op het werkblad om luchtbellen te verwijderen. Bak de cake 30 minuten, haal uit de oven en laat 15 minuten in de vorm staan.

Stap 5

Klop de poedersuiker met het water in een kan tot een dik glazuur. Laat een druppel gele voedselkleurstof aan de ene kant in het glazuur vallen en een druppel roze aan de andere kant; laat het midden wit. Meng de kleuren met een prikker; het geel en roze moeten afzonderlijk te zien zijn. Schenk het glazuur over de cake.

