Daghoroscoop 3 juni - Sterrenbeeld Schorpioen: Let op je gezondheid!

VANDAAG JARIG

Met twee planeten in jouw horoscoop die elkaars tegenpolen zijn zul jij je soms afvragen welke richting voor jou de beste is, idealisme of realisme. Misschien kies je voor betrokkenheid bij liefdadigheid, maar blijf je ook graag met de benen op de grond. Er tussenin zul je het gelukkigst zijn.

ZONDAG JARIG

Er zijn jou de afgelopen jaren leuke kansen geboden die je met succes hebt kunnen benutten. Dit jaar zul je moeten bewijzen wat jij echt waard bent en daarin veel tijd moeten investeren. Dat zal zich echter in nog meer succes uitbetalen. Het huwelijk van (klein)kinderen kan worden getest.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD RAM

Onder jouw koele uiterlijk ben je emotioneel waardoor jouw zelfvertrouwen wegebt op momenten dat je juist indruk wil maken. Als je niet hoeft te werken is dit een goed moment om je op jouw (financiële) toekomst te concentreren.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STIER

Iemand kan proberen zijn neus in jouw zaken te steken. Trek een dwaalspoor door een andere weg te nemen dan de gebruikelijke. Een geestige opmerking van jouw kant kan de plank geheel misslaan; bied meteen excuses aan.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD TWEELINGEN

Het kan een vrolijk, zelfs uitbundig weekend worden. Sociaal is er veel vraag naar jou. Samenwerking wordt uitermate gunstig beïnvloed. Van plannen om vroeg naar bed te gaan zal weinig terecht komen. Gooi de tros maar los.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD KREEFT

Er kan veel gebeuren dat jouw geduld op de proef zal stellen. Oriënteer je uitvoerig als jij een grote aankoop overweegt. Leg kinderen duidelijk uit wat de normen en waarden in jouw gezin/familie zijn. Maak geen ruzie over geld.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD LEEUW

Als jij dit weekend elders doorbrengt kun je als herboren huiswaarts keren. Artistieke ideeën en een portie geluk kunnen jou voorspoed en voordeel bezorgen. Geniet, ook als je wat minder aan jezelf toekomt; er zal iets goeds uit voortkomen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD MAAGD

Zet extra tact en geduld in om dit weekend zonder kleerscheuren door te komen. Tracht subtiel te zijn ook al kan dat moeite kosten. Sociale afspraken kunnen op het laatste moment veranderen. Zorg dat de sfeer thuis harmonieus blijft.

Bekijk ook: Dít is wat volle maan met jou doet

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Een advies dat moeilijk te verteren is kan wel ter zake zijn. Doordat jij tolerant bent en prettig in de omgang zijn anderen geneigd dat steeds van jou te verwachten. Zeg het, echter zonder stemverheffing, als jou iets dwars zit.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD SCHORPIOEN

Een andere omgeving zou je goed doen. Wees niet verbaasd als jij iets hoort van of over een vroegere geliefde. Accepteer dat het over en voorbij is. Daden zeggen nu meer dan woorden. Let wat beter op jouw gezondheid.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Jij kunt het gevoel krijgen tegen een dichte deur te praten als je naasten jouw klachten of bezwaren voorlegt. Overweeg wat erger is: toegeven of steeds gespannen zijn. Gelijk hebben of krijgen is niet altijd het belangrijkste.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STEENBOK

Een gunstig moment om op huizenjacht te gaan of om thuis iets te veranderen waardoor jij je vrijer of comfortabeler voelt. Gooi de mentale blokkades omver die je ervan weerhouden een probleem aan te pakken. Kom op!

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WATERMAN

Een nederlaag zal jou zwaar op de maag liggen; je bent niet zo’n goede verliezer. Herhaal tegen jezelf dat een mens eerst moet leren lopen voor hij kan rennen. Luister naar jouw intuïtie; niet alles is te beredeneren of logisch.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD VISSEN

Trek je niet terug uit iets wat anderen voor onmogelijk houden. Wat nooit eerder is gedaan hoeft niet onuitvoerbaar te zijn. Je kunt met een slimme aanpak verbazingwekkend scoren. Geslepenheid is soms een deugd.

Elke dag een melding

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.