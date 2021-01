Weekhoroscoop 1

Ram

Liefde: Jullie relatie gaat fijn van start maar volgende week, halverwege januari, kan er wat wrijving ontstaan doordat jullie even niet helemaal op één lijn zitten. Deze week kan hiervan de voorbode al voelbaar zijn.

Financiën: De inkomsten klotsen haast tegen de plinten op. Je bent absoluut goed bezig en dit is nog maar het begin! Probeer niet naar het geld te gaan leven, anders ben je zo weer terug bij af.

Werk: Als je dacht dat je het in 2021 wat rustiger aan zou kunnen doen word je de eerste week van het nieuwe jaar al uit de droom geholpen, het werk stroomt alweer aardig binnen. Als je een strakke planning maakt is ‘nee’ verkopen niet nodig.

Persoonlijk: Hoewel je je redelijk fit voelt is het belangrijk om toch wat meer aandacht aan je gezondheid te schenken. Vooral je nachtrust is bepalend voor hoe je je overdag voelt en hoe je functioneert.

Stier

Liefde: Tussen jou en je partner is het allemaal koek en ei. Er is sprake van gezelligheid, goede communicatie en ontspanning en dat ook nog exact op de juiste momenten. Gewoon fijn.

Financiën: De eerste week van januari ziet er qua financiën beter uit dan de laatste week van deze maand. Het is verstandig om hier nu alvast rekening mee te houden.

Werk: Met je carrière gaat het goed, maar je krijgt het allemaal niet cadeau. Je zult er flink de schouders onder moeten zetten om netjes op schema te blijven. Daarbij heb je het gevoel dat bepaalde collega’s je afremmen, omdat ze volgens jou te traag van begrip zijn.

Persoonlijk: Pas op dat je jezelf niet ongemerkt voorbij gaat rennen. Vermoeidheid en stress zetten zich gemakkelijk vast in je rug of zorgt ervoor dat je in een onbewaakt moment een blessure oploopt.

Tweelingen

Liefde: Deze week worden de banden met goede vrienden weer wat aangehaald. Fijn weer even ouderwets lachen doet jullie zeker goed.

Financiën: Dit is een goed moment om orde op zaken te stellen in je administratie, met name op het gebied van belastingen en verzekeringen. Kloppen alle gegevens nog? Moet je misschien een wijziging doorgeven?

Werk: Afspreken in je vrije tijd schiet er even bij in. Al je pijlen zijn nu gericht op je carrière. Je zit lekker in je vel waardoor je hoog in je energie zit en super goed presteert. Met overwerken heb je totaal geen probleem.

Persoonlijk: Je hebt zin in een nieuwe look. Dat wordt lekker online shoppen! Niet alleen kleding maar ook een nieuwe haarkleur. Durf gerust te experimenteren. De kans dat het goed uitpakt is groot!

Kreeft

Liefde: Jij en je geliefde maken meer tijd voor elkaar en genieten samen van een rustige en ontspannen week. Heerlijk om de decemberdrukte zo even achter jullie te laten en samen uit te kijken naar het nieuwe jaar.

Financiën: Op financieel gebied heb je niets te klagen, sterker nog, er zijn extra inkomsten te verwachten.

Werk: De kans is groot dat er een onverwachte ommekeer plaatsvindt op je werk waardoor je binnen het bedrijf ander werk zult moeten doen of genoodzaakt bent uit te kijken naar iets anders.

Persoonlijk: Iemand in je omgeving heeft wegens blessure of gezondheidsklachten wat meer hulp nodig. Als je het niet erg vindt om te helpen, bied dit dan gerust zelf aan. De ander vindt het lastig erom te vragen.

Leeuw

Liefde: Jij en je geliefde gaan 2021 goed van start. Er is meer sprake van wederzijds begrip en respect waardoor de communicatie soepeler verloopt. Ook met het oog op toekomstplannen zitten jullie meer op één lijn.

Financiën: Op het gebied van financiën heb je misschien een beetje hulp nodig van je omgeving. Wegens onverwachte uitgaven of een misrekening van jezelf zit je zomaar even krap. Gelukkig is dit van korte duur.

Werk: Op je werk mag je wel iets meer uit je schulp kruipen en laten zien wie je bent en wat je kunt. Als jij het niet doet, doet je concurrent het wel en ben jij straks degene die achter het net vist.

Persoonlijk: Je gaat helemaal top fit het nieuwe jaar van start en deelt je energie graag met anderen die wat minder lekker in hun vel zitten. Vrienden hebben je hulp nodig met klusjes. Tuurlijk, geen enkel probleem!

Maagd

Liefde: Als jij en je geliefde nog niet samenwonen of getrouwd zijn is dit een goed moment om hier serieuze plannen voor te maken. Ga fijn samen om de tafel zitten om met old school pen en papier alles zwart op wit te zetten. Leuk!

Financiën: Het lukt je steeds beter om de hand op de knip te houden en zuinig met je budget om te springen. Hierdoor kun je beter sparen, wat je ook mentaal meer rust geeft.

Werk: Hoewel je behoefte hebt aan een betere balans tussen werken en vrije tijd kun je het toch niet laten om ‘ja’ te zeggen tegen een extra klusje. Prima, zolang je niet vaker aan het werk bent dan dat je ontspant kan het lang aan.

Persoonlijk: Heb je een kwaaltje waar je al langer mee rondloopt maar waar je je misschien voor schaamt of waarvan je denkt ‘dat het nu eenmaal bij je hoort’? Ga er toch even mee langs de huisarts. Grote kans dat er gewoon iets aan te doen is.

Weegschaal

Liefde: De liefde is alles behalve saai. Vooral op het gebied van seksualiteit gebeurt er van alles. Je voelt je zeer tot je partner aangetrokken en dit is geheel wederzijds. Dat wordt lekker vroeg naar bed.

Financiën: De kans is groot dat je direct de eerste week van januari te maken krijgt met een financiële vooruitgang of een positief bericht dat hiermee in verband staat. Dat is nog eens een goed begin van het nieuwe jaar!

Werk: Je carrière heeft nu niet de eerste prioriteit. Je hecht meer waarde aan vrije tijd met je gezin en/of familie. Momenteel verkies je innerlijke rust boven de dagelijkse beslommeringen op je werk.

Persoonlijk: Met het oog op je algehele gevoel van welzijn ga je 2021 een beetje kwakkelend van start. Niet dat je je ziek voelt, maar je hebt wel veel minder energie dan je gewend bent. Rust lekker uit, eet gezond en laat alcohol even voor wat het is.

Schorpioen

Liefde: In de liefde is het wel eens beter gegaan. Er is momenteel veel sprake van ergernissen en eigenlijk ben je ook wel een beetje klaar met die eeuwige discussies. Probeer het met je partner op te lossen in plaats van erover te praten met derden.

Financiën: Je financiën zijn heerlijk stabiel. Dit ligt niet in de laatste plaats aan jezelf. Je zuinigheid van de afgelopen tijd wordt eindelijk beloond.

Werk: Waar je ook buiten werktijd nog wel eens met je werk bezig was, gaat nu de knop helemaal om. Alles wat je wilt doen in je vrije tijd is met je verstand op nul en met je voetjes omhoog heerlijk netflixen.

Persoonlijk: Je fysieke gezondheid staat meer dan ooit in verband met je emoties. Is er sprake van zorgen of stress, dan zal dit direct zijn weerslag hebben op je lichamelijke welzijn. Probeer gedoe te voorkomen en is het er toch, los het dan zo snel mogelijk op.

Boogschutter

Liefde: Je hebt momenteel veel behoefte aan waardering en erkenning voor de dingen die je doet, dat er even geen ruimte is voor de liefde. Vergeet niet dat juist je partner degene is die je waardeert om wie je werkelijk bent.

Financiën: Terwijl je inkomsten goed zijn, valt het met de kosten juist reuze mee. Er komt momenteel meer binnen dan eruit gaat; helemaal prima.

Werk: Dit is een goed moment om nieuwe plannen uit te werken voor de komende maanden. Je zit boordevol ideeën die stuk voor stuk echt de moeite waard zijn. Een goede voorbereiding is het halve werk!

Persoonlijk: Of de dingen die je graag wilt bereiken ook echt lukken heb je zelf in de hand. Stop met de dingen die niet (meer) voor je werken en start met de dingen waarvan je denkt dat deze dit wel zullen doen.

Steenbok

Liefde: Je vindt het heerlijk om je mooi te maken voor jezelf én je partner. Je zelfliefde groeit gestaag en je hebt werkelijk plezier in het beste uit jezelf halen.

Financiën: Financieel sta je er nog niet heel sterk voor, maar hier komt de laatste week van januari verandering in. Als er nog dingen zijn die je moet (af)betalen kun je dit beter nog heel even uitstellen. Zorg in elk geval dat deze week de woonlasten zijn voldaan, de rest komt later.

Werk: Dit is een goed moment om je werkplek weer eens op te ruimen, schoon te maken en opnieuw in te richten. Niet alleen omdat het praktischer kan, je vindt het ook fijn om het wat gezelliger te maken.

Persoonlijk: Je bent graag op jezelf en hebt dan ook weinig behoefte om in je vrije tijd met anderen af te spreken. Het liefst ga je je eigen gang en wel zonder je hiervoor te hoeven verantwoorden.

Waterman

Liefde: Omdat je op dit moment veel aandacht aan jezelf besteedt staat de liefde even op een laag pitje. Geen zorgen, het feit dat je even wat meer ik-tijd nodig hebt maakt je niet direct egoïstisch. Het is juist goed dat je jezelf even in acht neemt.

Financiën: Op het financiële vlak verandert er even niets. Ging het goed, zal het goed blijven gaan. Ging het iets minder, zal dit helaas ook nu nog het geval zijn.

Werk: Hoewel je je momenteel niet bewust richt op je carrière, ben je een aantal mensen toch opgevallen. Soms gebeuren er juist mooie dingen wanneer je er juist niet mee bezig bent. Nog niet direct deze week, maar wel nog deze maand. Spannend!

Persoonlijk: De eerste maand van het jaar staat voor jou in het teken van spiritualiteit. Wat betekent spiritualiteit voor jou? Zelfs als je hier niets mee hebt is het belangrijk jezelf af te vragen waar je werkelijk gelukkig van wordt, wat jou fysiek en mentaal in balans brengt.

Vissen

Liefde: Constant alles samen doen hoeft op dit moment niet zo van jou. Je hebt genoeg om handen en gaat het liefst gewoon even je eigen gang. Uiteraard staat dit los van de liefde die je voor je partner voelt, alles zit nog steeds goed.

Financiën: Rond het weekend kun je goed nieuws verwachten met het oog op je financiën. Niet dat er direct een groot bedrag op je rekening wordt gestort, maar mogelijk krijg je wel iets te horen waar je je op kunt verheugen.

Werk: Dit is een ideale week voor werk. Als er dingen zijn waar je je voor in wilt zetten of die je nog wilt bereiken is dit het perfecte moment om hiervoor actie te ondernemen.

Persoonlijk: Vriendschappen zijn nu heel erg belangrijk voor je. Vooral de gesprekken met één bepaalde vriend(in) zijn erg waardevol.