Daghoroscoop 27 juli

VANDAAG JARIG

Uw belangstelling zal dit jaar voornamelijk uitgaan naar persoonlijke groei, religie, filosofie, verdere studie en buitenlandse reizen. Ook een juridische kwestie kan veel van uw tijd opslokken. Let op signalen die uw hart u geeft en ga bij onraad op tijd naar de huisarts/cardioloog.

RAM

Familiair gedrag wordt afgeraden als u belangrijke of succesvolle mensen ontmoet. Veronderstel niet te veel, of u nu met klanten te maken hebt of deskundig advies nodig hebt. Beperk de tijd die u met collega’s doorbrengt.

STIER

U zou in topvorm moeten verkeren en u zult moeiteloos de leiding nemen of iets organiseren. Houd wel rekening met tegengas of een leugentje om bestwil van een vriend of familielid. Wees zo geduldig mogelijk in lastige situaties.

TWEELINGEN

U kunt met wat tegenslag, irritatie en vertraging te maken krijgen. Reken niet te vast op de hulp van ingehuurde werklieden en beheers u als u een ongevraagd advies krijgt met betrekking tot een gezondheidskwestie.

KREEFT

U kunt onrustig zijn en ernaar verlangen naar buiten te gaan i.p.v. te werken. Vrijgezellen kunnen verrast worden door een onverwachte ontmoeting dankzij een zakelijk contact. Kleedt u met zorg en toon uw vrolijkste gezicht.

LEEUW

Uw uiterlijk kan gespreksonderwerp worden op het werk. Zorg ervoor dat uw kleding, haarstijl en houding bijdragen aan het beeld dat u van uzelf wilt projecteren. Focus op het restylen van uw woningomgeving met trendy meubels.

MAAGD

Te midden van de massa valt u doorgaans op en krijgt u een leiding gevende rol toebedeeld als ceremoniemeester, gastspreker of entertainer. Hoewel u er financieel voordeel van kunt hebben is belangrijker dat u plezier beleeft.

WEEGSCHAAL

Het kan tijd zijn om aankopen te doen die uw omgeving verfraaien of van apparaten die het mogelijk maken uw leven makkelijker te maken. Overweeg het lidmaatschap van een (misschien te) dure club te beëindigen.

SCHORPIOEN

U kunt wat ongeduldig zijn door aanhoudende moeilijkheden die te veel van uw energie vergen. Pas op als u met machines of apparaten werkt. Blijf rustig en stel u niet te ambitieus op. Doe iets aan uw uiterlijk.

BOOGSCHUTTER

U bevindt zich op een gunstig punt en zult de gewenste aandacht trekken door toenemend charisma. Uw innovatieve intuïtie kan een hoogtepunt bereiken. Ontevredenheid kan u ertoe brengen een verstarde situatie te doorbreken.

STEENBOK

Kies een doel en onderneem de benodigde stappen om dat te bereiken als u de indruk hebt dat uw carrière te traag verloopt. Onverwacht bezoek met kinderen kan voor stress zorgen; zet breekbare spullen buiten hun bereik.

WATERMAN

Een emotionele discussie kan veel tijd in beslag nemen, zeker als deze vroeg op de dag plaatsvindt. Iemand kan uw mening vragen maar niet van plan zijn om daar naar te luisteren. Overweeg rustig wat u te doen staat en doe dat.

VISSEN

Behandel belangrijke zaken pas na de lunch als de kosmos meer steun biedt. Misschien moet u van het ene op het andere moment op reis, zakelijk of privé. Een conferentie kan de kans bieden ideeën op te doen en even alleen te zijn.